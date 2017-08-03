112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4532





(Пользователи) Сообщений: 5219

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:03 Цитата: Обликоморале:

Кто на шо учился

Но ты то уже это должен понимать, прежде чем обвинять тех же журналистов?

Они тебя вот в чем то хоть обвинили хоть раз, твою личную работу?