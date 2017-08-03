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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, а может все же...

И ващпе, ты разве не знал, что настоящий мужчина идет в больничку только тогда, когда у него из спины точит обломок копья.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кто на шо учился

Но ты то уже это должен понимать, прежде чем обвинять тех же журналистов?
Они тебя вот в чем то хоть обвинили хоть раз, твою личную работу?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
конкретно указывай к кому имеешь эту претензию..я чот н

Какую?
Этотне претензия, это смысл некоторых в жизни тут, рассуждать о женах казахов и поддакивать друг другу..
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Страница 303 из 303«1...301302303
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