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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=ZvF6BCgQxKY
шот не понял ..или интернет глючит..или у меня браузер..не вижу выложенное ранее видео..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Хватит себя мучить. 😩
Вперед

Да, я мучаю Своё Я, но оно будет только довольно, если его организм немного больше поносит это вот то Я, что сидит в нем и присосалось к нему..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Валюша,для пущей важности надо было написать одёжа Армани,К.Кляйн и т.д.
Ты же видешь 112 только бренды покупает

Хех..
Ты забыла добавить какой он умный и как он все таки прав, и как красив..
То есть польстить забыла..
Непорядок!
Лишить премии!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это к слову о том, как твой характер быстро можно подмять под себя, если захотеть и ты будешь выглядеть уже как та Нурлыкунша, сочинять лесть и раболепие..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
НГ уже давно к уровню Хабара ПРИБЛИЖАЕТСЯ...по

Ну так попробуй сделать репортаж, против коррупции или Мэра, против чиновников, против беспредела..
Посмотрим как легко тебе удасться сделать хоть один, сколько нервов и главное денег потратишь на расходы вплоть до подкупа или откупа..
Ну и затем посмотришь, как это действительно тяжело, стараться не похожим быть на Хабар..
Да даже статьи на уровне Хабара ты не сможешь думаю сделать, освятить или осветить куда гоняет Аким, с кем говорит и что делает и сколько там чего кому дает и обещает..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тяжелая и адская работа..
Я раньше над свой бывщей, журналисткой то прикалывался, дура говорю, носишься как резанная..
А сейчас со временем осознал это..
Это вам не статейки перепечатывать, ой, копировать, сидя на теплом диване про чужих жен и невест и при этом гордиться собой, сколь полезного в интернете вы наделали, перекопировав статейки о чужих женах и обсуждая о том как хорошо перекопировали..
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.17 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это вам не статейки перепечатывать, ой, копировать,

Я уже давно об этом- говорю... 8-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
уже давно об этом- говорю

Смотри договоришься!
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.17 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Смотри договоришься!

А я уже чувствую.На любую ветку захожу-
секунда не проходит. А вот в свою Деревеньку-
несколько минут соединение -происходит... :-o
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
несколько минут соединение -происходит...

Твоя ветка где то в обед не открывалась, наверно это только предупреждение..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Окстись ))
Кто на шо учился.
Я тебе што и жнец и чтец и на дуде игрец что ли?))
На такое тока ты у нас способный...твои лавры не имею права отнимать..
Цитата:
112:
Тяжелая и адская работа..

Канешно, это же не хаты сдавать барыгам разным, а может и для утех плотских посуточно)
Цитата:
112:
Я раньше

Да хва врать, у меня ващпе две журналистки было..и шо..все норм...никаких гонок, если в теме и знает хорошо свою работу... обычно замыливаются неумехи...
Цитата:
112:
Это вам не статейки перепечатывать

А ты не юли, а конкретно указывай к кому имеешь эту претензию..я чот не понял ваше это ап чем..пьешь уже и днем ?
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3513
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
... у меня ващпе две журналистки было.

ну вот - журналистика вас хоть объединяет :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

О..нас много чего есчо объединяеть....но все же кудой мне до столь лучезарной личности..еще учится и учиться ...но одно радует, што есть на кого ровняться..главное делать и думать наоборот))
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.08.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты забыла добавить какой он умный и как он все таки прав, и как красив..
То есть польстить забыла..
Непорядок!

Пациент, вы можете сидеть на опе ровно
И не цепляться до людей
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пациент, вы можете сидеть на опе ровно
И не цепляться до людей

Ну скажи че ты?
Какой ты умный и все такое, возвеличь его..
А то на тебя что то непохоже такой бесчеловечный по отношению к Уважаемому тон!
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