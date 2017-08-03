Цитата: 112:



Окстись ))

Кто на шо учился.

Я тебе што и жнец и чтец и на дуде игрец что ли?))

На такое тока ты у нас способный...твои лавры не имею права отнимать..

Цитата: 112:

Тяжелая и адская работа..

Канешно, это же не хаты сдавать барыгам разным, а может и для утех плотских посуточно)

Цитата: 112:

Я раньше

Да хва врать, у меня ващпе две журналистки было..и шо..все норм...никаких гонок, если в теме и знает хорошо свою работу... обычно замыливаются неумехи...

Цитата: 112:

Это вам не статейки перепечатывать

А ты не юли, а конкретно указывай к кому имеешь эту претензию..я чот не понял ваше это ап чем..пьешь уже и днем ?