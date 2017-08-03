kbkz1980 Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской... #14





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2956

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:53 Понятно ,что КТЭК повысит после этого тариф.

Делайте это до отопительного сезона

Чтобы было всё предельно ясно

Потому как ваши перерасчеты задолбали.