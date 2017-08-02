Цитата: 112:

Санкции и на нас давят..

Вот не были бы в Союзе, 180 так и было бы..

Вот такую чушь я помню слышал в начале 94 года когда приехал в Казахстан , когда здесь тенге ввели , что жизнь наступит с теньгой как в Эмиратах и Саудовцев . Я помню курс обмена 1,5 , потом сразу 4,5 стал к доллару , а рубль 4,6 был как и сейчас , только цены слишком изменились. так , что таможенный Союз был и 25 лет назад . Теперь посчитай сколько должен быть рубль если наша экономика это всего 6,5% российской