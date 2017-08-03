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§ NG.kz
Поели под крышей...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про костанайский ресторан «На крыше» разговоры слышала. Мнения неоднозначные. Решили с подругой в жаркий день сходить пообедать в интересное место - выпить чего-нибудь прохладительного на открытой веранде, съесть чего-нибудь вкусного, подставляя лица легкому ветерку, напоенному ароматами летних цветов. Ресторан же располагается в Центральном сквере, где море цветущей петуньи.
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§ 74
Re: Поели под крышей...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Тюльпанчик

Цитата:
Денис:
Денис

спасибо!!
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§ kbkz1980
Re: Поели под крышей...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2956
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько же в городе всякой жральни-едальни
А нужны ли они. :-x
Профайл
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