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≡ Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История с подложным частным номером 743 ESA 10, который корреспонденты «НГ» зафиксировали 28 июня на служебном Lexus акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, принимает новый, фейковый оборот. Представители департамента по делам госслужбы не увидели в перестановке номерного знака подрыва доверия к власти, в прокуратуре заявили, что это вообще не их надзорное дело, ну а полицейские выдали очередную порцию нестыковок. На этот раз неувязочка вышла с уничтожением «лексусного» фейк-номера, которое с точки зрения закона еще более странно, чем его прикрепление.
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1111
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким области катается на левых номерах вот он закон и порядок в нашей стране.

Гришаня
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот работаю в РФ в госучреждении, у нас как в самом Управлении, так и в подведомственных учреждениях, в районах, на авто установлена система скаут и по ней видно где и с какой скоростью двигался автомобиль, в какое время остановился и сколько длилась стоянка. Давно пора на акиматовские авто поставить подобную систему для осуществления контороля, при чем лучше если контролировать будут в Астане.

Бывалый
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не только. В общем.

То есть сарказма ты не понял.
Да уж.
Интелект так и прет.
За версту видно.

§ 74
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Бывалый

о нурлыкунчик появился на форуме
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* Victor Yang
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8983
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
о есть сарказма ты не понял.

Да куда уж мне со своим скудным умишком понять твой тонкий высокоинтеллектуальный сарказм. Я даже не претендую на это.
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5555
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гришаня:
Давно пора на акиматовские авто поставить подобную систему для осуществления контороля, при чем лучше если контролировать будут в Астане.

не поможет. Т.к. если будут сами себя контролировать даже из Астаны толку не будет. Вот если было бы в открытом доступе, тогда да... Но доступ не откроют по причине борьбюы с терористами т.к. по сути в открытом доступе это даст возможность злоумышленникам составлять маршруты движения для возможного нападения не выходя

§ Валентин
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6481
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да куда уж мне со своим скудным умишком понять твой тонкий высокоинтеллектуальный сарказм. Я даже не претендую на это.


Ты там ещё и в слове "интелект" опечатался
Стыдно должно быть, а туда же :(
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* Victor Yang
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8983
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Стыдно должно быть, а туда же :

Позвольте! Я тактично промолчал про опечатку!
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* Обликоморале
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3268
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дожились млин, за обычное выполнение акимом своей работы, правда еще не известно, что будет с дорогами, бордюрами, "озеленением " и прочим, ему поют хвалебные оды. Вы шо там белены объелись ? Вы "одобрямщики" , хоть бы в сути вопроса и претензий сначала вникли , прежде чем тут лизать пятую точку властьпредержащим. Ну до чего по пояс, а скорей всего и по плинтус ... Ничоу, таких вот потом и делают кстати виноватыми и окунают в д..мо с головою. А они недоумевают, как же так , за что. Шестеренки-шестерки ))
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