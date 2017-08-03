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≡ Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 августа 2017 года тариф на природный газ повысился для двух категорий потребителей Костанайской области: для юридических лиц и компаний, вырабатывающей тепловую энергии, в том числе - для ГКП «КТЭК».
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§ 112
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5213
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Сейчас придет ник костанаец 2 и начнет рассказывать о том, как стало легко жить, со времени вступления в таможенный Союз..
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Рихард
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тариф на газ для населения не изменился, но мы его увидим в квитанциях за тепло. там тепловики т.е. юр.лица внесут свои издержки

Еська
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два брата молодцы, один за газом следит, второй генерал за правопорядком следит!

1504
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
""""""" плата за отопление составит не столь существенную сумму, но все равно будет ощутимой.""""""""""
Какая формулировка туманная.... А я, прям, так и слышу, как одним словом, коротким и чётким называется эта "несущественно ощутимая сумма" у простого народа, зарабатывающего честным трудом.

нолик
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..очень...очень...плохо.. отопление взлетит в цене..., а это главная составляющая в коммунальных услугах...что делать куда катимся...

§ JereK
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веселая будет зима, чую :-)
Профайл

гость
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Веселая будет зима, чую

Учитывая что КТЭК тоже наполовину развален,то я согласен.

nik58
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жадность!Все одно для кого то плохо закончится,видимо мозги от нее сохнут

Ублюдок
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сволочи ...

У6
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С чем всех и поздравляем. Сколько теперь будет стоять отопление??

Гость
Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр




Отправлено: 03.08.17 - 19:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр




Отправлено: 03.08.17 - 19:19
Комментарий проходит проверку.
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