Иван Тыртышный Re: Инсулиновые помпы детям. #4







Отправлено: - 18:36 Уважаемый Виктор Янг! Комментируют то о чем не знают - только наемные тролли. А я лично знаком с не менее 10 родителей, которые уже полгода и более не могут получить инсулиновые помпы для своих детей - их закуп уже приостановлен, их нет... При этом представитель Минздрава, не просто лукавит - он врет на всю страну! Или он не знает, что ежегодный прирост заболевания составляет 20-25%? Что значит - в случае выявления потребности - они в Минздраве вакцину от СД 1 типа изобрели? Где она? И где нобелевская премия для Биртанова?