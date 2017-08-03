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§ NG.kz
Инсулиновые помпы детям.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, уважаемые читатели НГ. Прошу о помощи. Буквально 5 минуточек вашего времени. Максимальный репост приветствуется. Мы, родители детей с сахарным диабетом 1 типа, отчаянно нуждаемся в ваших подписях в защиту петиции
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* Victor Yang
Re: Инсулиновые помпы детям.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8983
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот сайт, вообще, какую силу имеет?
Ну и вот от вчера новость:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrav-nujdayuschiesya-deti-obespechenyi-insulinovyimi-323541/

Никто их не будет прекращать закупать, просто деньги не будут выделяться специально, а будут по потребности.
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Гость
Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 18:14
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* Диамама
Инсулиновые помпы детям.
Диамама


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.08.17
Отправлено: 03.08.17 - 18:35
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Иван Тыртышный
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Виктор Янг! Комментируют то о чем не знают - только наемные тролли. А я лично знаком с не менее 10 родителей, которые уже полгода и более не могут получить инсулиновые помпы для своих детей - их закуп уже приостановлен, их нет... При этом представитель Минздрава, не просто лукавит - он врет на всю страну! Или он не знает, что ежегодный прирост заболевания составляет 20-25%? Что значит - в случае выявления потребности - они в Минздраве вакцину от СД 1 типа изобрели? Где она? И где нобелевская премия для Биртанова?

* Диамама
Инсулиновые помпы детям.
Диамама


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.08.17
Отправлено: 03.08.17 - 19:27
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