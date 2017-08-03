Цитата: Гришаня:

Давно пора на акиматовские авто поставить подобную систему для осуществления контороля, при чем лучше если контролировать будут в Астане.

не поможет. Т.к. если будут сами себя контролировать даже из Астаны толку не будет. Вот если было бы в открытом доступе, тогда да... Но доступ не откроют по причине борьбюы с терористами т.к. по сути в открытом доступе это даст возможность злоумышленникам составлять маршруты движения для возможного нападения не выходя