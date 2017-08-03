Рихард Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,... #17







Отправлено: - 16:01 да они что там ослепли в этих органах внутренних дел?

все перевернули с ног на голову. Говорят, что Приора виновата, Согласен. Потом пишут, что Приора ехала по Беды в сторону Наримановского рынка, а Гранта по Баймагамбетова. На видео отчетливо видно, что по Беды авто идет на разрешенный зеленый цвет., а та которая по Баймагамбетова летит на красный. Сами запутались или что то иное?