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≡ Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель «Лады Приоры», ставший участником ДТП на перекрестке улиц Леонида Беды и Баймагамбетова в Костанае, находится в изоляторе временного содержания. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
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Владимир
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Вообще ни разу не жаль, думать нужно было. И вообще непонятно - почему он все еще "водитель", где ФИО? Город должен знать своих "героев"

Влад
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
результаты экспертизы на наркотические средства не покажут.это не в чьих то интересах.представьте какои шум поидет.это проверка всего личного состава двд.мое мнение щас каждыи второи ,,курит‘‘.и вся эта каша в голову не лезет.по неосторожности)))

Рихард
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да они что там ослепли в этих органах внутренних дел?
все перевернули с ног на голову. Говорят, что Приора виновата, Согласен. Потом пишут, что Приора ехала по Беды в сторону Наримановского рынка, а Гранта по Баймагамбетова. На видео отчетливо видно, что по Беды авто идет на разрешенный зеленый цвет., а та которая по Баймагамбетова летит на красный. Сами запутались или что то иное?

§ Volonter
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1190
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 03.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сотрудник полиции был «трезв». Наличие и отсутствие алкогольного либо наркотического опьянения у второго участника ДТП будет известно после заключения судебно-медицинской экспертизы
ну чего тут ещё ожидать? По-моему всё предсказуемо...
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* Victor Yang
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8983
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
ну чего тут ещё ожидать? По-моему всё предсказуемо...

Да не думаю Там же сотрудник 22-х лет от роду - то ли лейтенентик после УЗ, то ли сержант. Никто его вытаскивать не будет, если виновен.
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FOMA
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дадут 5 отсидит 2 (за хорошее..) в колонии поселения. Мама с папой каждую неделю харчи привозить будут. У него все нормально будет, не переживайте.

Всем общий
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там в такси еще регистратор пропал кто с коммуниздил.

FOMA
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да не думаю Там же сотрудник 22-х лет от роду - то ли лейтенентик после УЗ, то ли сержант. Никто его вытаскивать не будет, если виновен.

Его уже "вытащили" когда объявили что трезвый был и видео удалили с регистратора. Понимаешь, что за "упырь" сидит в руководстве и может такие дела проворачивать?

* Тимур Гафуров
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 291
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 03.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
А разве не наоборот? Приора "летела" по Баймагамбетова, а Гранта по Л.Беды.

Вы правы. Только что пресс-служба ДВД внесла изменения в текст пресс-релиза. Статья исправлена.
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