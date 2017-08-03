Цитата: 112:

Советую начать кампанию со второго подъема..

Пока как такси на Рудный..

Только биться нужно будет жестоко..

И так по всем нормальным направлениям..



112-й, ты не понял, я про организацию такси по маршруту "Город-Автовокзал". Люди жалуются, что нет автостоянок. Вот я предложил путь решения проблемы: создается дочернее предприятие автовокзала, имеющее право использовать автостоянку на его территории бесплатно (остальные - 20 мин бесплатно, далее 50 тенге/20 мин). Это предприятие будет иметь: ТАКСИ, которое довезет вас до указанной стоянки за более низкую цену, чем иные фирмы такси; НОСИЛЬЩИКА, который за разумную плату донесет багаж от указанной стоянки до вашего автобуса и поможет уложить багаж в багажник; МЕДРАБОТНИКА на случай, если кому-то станет плохо (возможно совмещение должности с медработником, осуществляющим предрейсовый медосмотр водителей); также иных сотрудников, чье присутствие необходимо для сервиса (короче полный сервис пассажиров автовокзала). Никто не предлагает организовывать очередные пятаки по сбору пассажиров по типу кжби-нского. Тут говорят об улучшении сервиса автовокзала.