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§ NG.kz
Длинная дорога к Национальному стандарту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации статьи «Забор как способ уйти от проблем» («НГ», 13.07.2017) редакция «НГ» направила запрос акиму Костаная с просьбой прокомментировать предложение руководства автовокзала по обустройству привокзальной площади. В акимате эту идею не поддержали. В то же время, судя по полученному ответу, у городской администрации пока нет ясности, как устранить неудобства, которые возникли для пассажиров после сооружения забора вокруг автовокзала.
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* 112
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:

И кстати.
Там крутятся десятки миллионов не тенге, а долларов..
Будь готов и к рэкету, и к чиновничьему беспределу, и крышевания на уровне не то что генерала, и а некоторых депутатов из Думы думающей..
И только когда ты отстегнешь свои первые сто тысяч баксов, только тогда и можно будет работать.
И то если этот бизнес не захватят те же крышующие депутаты и присвоят себе через подставные фирмы..
Но зато ты узнаешь, как вести средний бизнес..
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 03.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Советую начать кампанию со второго подъема..
Пока как такси на Рудный..
Только биться нужно будет жестоко..
И так по всем нормальным направлениям..

112-й, ты не понял, я про организацию такси по маршруту "Город-Автовокзал". Люди жалуются, что нет автостоянок. Вот я предложил путь решения проблемы: создается дочернее предприятие автовокзала, имеющее право использовать автостоянку на его территории бесплатно (остальные - 20 мин бесплатно, далее 50 тенге/20 мин). Это предприятие будет иметь: ТАКСИ, которое довезет вас до указанной стоянки за более низкую цену, чем иные фирмы такси; НОСИЛЬЩИКА, который за разумную плату донесет багаж от указанной стоянки до вашего автобуса и поможет уложить багаж в багажник; МЕДРАБОТНИКА на случай, если кому-то станет плохо (возможно совмещение должности с медработником, осуществляющим предрейсовый медосмотр водителей); также иных сотрудников, чье присутствие необходимо для сервиса (короче полный сервис пассажиров автовокзала). Никто не предлагает организовывать очередные пятаки по сбору пассажиров по типу кжби-нского. Тут говорят об улучшении сервиса автовокзала.
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 03.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Уже давно построено

Это вы про ТТС-овский.
А где у него привокзальная площадь с автостоянкой?
Если вы полагаете, что она на месте существующего вокзала вырастет, когда тот загнется, то вы ошибаетесь. Ждать долго придется, ведь основная доля пассажиров - местное сообщение, а на ттс-овский планировалось перенести только международное и межобласть - а это всего 10 рейсов в день против 200 рейсов в день.
Если вы вспомнили про старый автовокзала в районе ЖД-вокзала, то это бред. Там и так пробки, а тут еще дополнительное столпотворение транспорта.
Вывод: ничего не построено, кроме существующего вокзала, которому не дали ума.
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* 112
Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:13
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* 112
Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:28
Комментарий проходит проверку.
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