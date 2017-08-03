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§ NG.kz
Длинная дорога к Национальному стандарту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации статьи «Забор как способ уйти от проблем» («НГ», 13.07.2017) редакция «НГ» направила запрос акиму Костаная с просьбой прокомментировать предложение руководства автовокзала по обустройству привокзальной площади. В акимате эту идею не поддержали. В то же время, судя по полученному ответу, у городской администрации пока нет ясности, как устранить неудобства, которые возникли для пассажиров после сооружения забора вокруг автовокзала.
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Костанаец2
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 00:59
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4162
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дикарство ((
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§ Доктор СИЗО
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3674
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 03.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Шибаршин не договаривает истинную причину возникших проблем....
- без капитальной проверки, когда и по каким ценам ушел в частные руки автовокзал.... кто из акимата вошел, в состав учредителей злополучного ТОО, и может до сих пор, сидит в учредителях.... и дергает за веревки паутины управленческого аппарата....
-по внешнему виду автовокзала, отсутствию следов мало мальского ремонта фасада, видно что автовокзал был выкуплен по смешным ценам, группой бюджетных бишарушек....которые хотели просто нажиться на пассажирских перевозках....
-куда вообще смотрит горархитектура...где ихние предписания....когда я имел свой магазин, ко мне раз в квартал, приходил человечек с полномочиями.... и закидывал меня актами и предписаниями по каждой обвалившейся плитке фасада...
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§ Инквизитоp
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 03.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Администрация вокзала иносказательно говорит: "Нам все равно на пассажиров, несите деньги и не выступайте"
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Мнение
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получается что автовокзал не идет навстречу населению не создавая комфортные условия для оказания услуг? Но автовокзал ведь не ж/вокзал не стратегический объект. Здесь наверное возможно конкуренция. Учитывая что осваивается Северо-Западный район города нельзя ли построить другим бизнесменам новый автовокзал в этом районе, при этом автобусы имели бы возможность объезжать город если поедут в направлении Рудного.

§ Сэм
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Положение усугубилось еще и тем, что места для стоянки такси и легкового транспорта, которые в прежние времена располагались на площадках у здания автовокзала, тоже закрыли, а новые не создали.
Руководство автовокзала считает, что сложившуюся проблему решить можно только одним способом: теперешнее место «отстоя» городских автобусов и остановки городских маршрутов переместить на земельный участок ТТS Reisen, а освободившуюся территорию отвести под стоянки такси и легкового транспорта.

Ушлаганы однако. Хапнули земли, еще и на соседний участок зарятся. Почему бы не использовать имеющиеся на территории автовокзала стоянки для такси и легкового автотранспорта? Сделали бы платным въезд. А так сейчас столько места для парковки пустует. Хозяева автовокзала, как собака на сене, и сама не ест, и другим не дает. Надо же все таки быть ближе к клиентам.

Цитата:
Причем акимат не пытается ни выяснить, почему приватизированные земельные участки не используются по прямому назначению, ни навести порядок, вплоть до лишения автовокзала собственности по причине ее нецелевого использования.

Какое интересно целевое назначение земельных участков под стоянки авто, неужели для обслуживания здания автовокзала? Если у этих участков целевка другая, то акимат может вполне на законных основаниях изъять данные земельные участки для госнужд в виду неиспользования их по целевому назначению.
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Денис
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще рядом стоянка принадлежит неофициально бывшему Максутукалиеву коотрого сдуили за коррупцию бывший зам.аким Кустаная. Может все эти проблемы в интересах акимата?

§ Козлов я
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.08.17 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Руководство автовокзала считает, что сложившуюся проблему решить можно только одним способом: теперешнее место «отстоя» городских автобусов и остановки городских маршрутов переместить на земельный участок ТТS Reisen, а освободившуюся территорию отвести под стоянки такси и легкового транспорта.

Есть и другой способ. Если они не хотят пойти навстречу людям- плюнуть на их частный автовокзал и построить новый. Только чтобы он соответствовал всем стандартам и пожеланиям пассажиров.
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§ Доктор СИЗО
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3674
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 03.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
а еще рядом стоянка принадлежит неофициально бывшему Максутукалиеву коотрого сдуили за коррупцию бывший зам.аким Кустаная. Может все эти проблемы в интересах акимата?

-о это новый факт биографии города .....они что, автовокзал и все прилегающие к нему земли автовокзальные, своим по братски нахапали????...
-это, при каком областном акиме, чиновники и депутаты устроили себе вольницу? (((((((
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§ Рудничанин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 516
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 03.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение:
Северо-Западный район города нельзя ли построить другим бизнесменам новый автовокзал в этом районе, при этом автобусы имели бы возможность объезжать город если поедут в направлении Рудного.

Да, а кто разницу в стоимости билетов оплатит. пассажирокилометр стоит 7 тенге. С северо-западного района до рудного 60 км. Получается стоимость билета вырастет до 420 тенге + 30 тенге услуги автовокзала. Итог: 450 тенге, против нынешних 315.
Кроме того, как быть автобусам в сторону Аулиеколя, Мендыгары и Сарыколя? По Гагарина до Алтынсарина, затем на Тарана? Накой х...й там дополнительное автобусное столпотворение?
И еще. Как вы планируете осуществлять доставку пассажиров к вокзалу? Очередной крюк на 10 маршруте? Да и легковушки тогда создадут не хилую пробку на перекрестках Тарана-Алтынсарина и Алтынсарина-Гагарина, а также по самой Гагарина.
Вывод: Это полный бред. Максимум что там можно сделать, дак это оборудовать пункт посадки пассажиров для маршрутов в сторону Карабалыка.
Вполне не плохо выглядит идея строительства нового автовокзала в районе Астыкжана, или по этой же стороне дальше.
Но самая лучшая идея мной была озвучена ранее. Напомню:
0. Организуем предприятие, специализирующееся на обслуживании пассажиров, которое будет иметь: такси (цена которого будет ниже, чем у конкурентов), грузчиков для подноса багажа, медработника и проч.
1. Сносим к чертям существующий забор и сооружаем новый по границам посадочных платформ, вокруг самого вокзала и автостоянки, что ближе к житикаринским платформам.
2. На стоянке, показанной на фото №1 сверху организуем автобусную остановку для городского транспорта (которая ближе к челябинским платформам и зоне прибытия).
3. На стоянке с другой стороны здания организуем автостоянку только для автомобилей организованного ранее предприятия по обслуживанию пассажиров.
4. Проводим кап. ремонт здания.
И все. Готовый вокзальный комплекс люкс-класса, единственный подобный вокзал во всем СНГ.
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Энакин
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
куда вообще смотрит горархитектура

Давайте закидывать акимат обращениями. Мож отреагируют? А пока мы закидываем обращениями только блог НГ. Вот НГ и реагирует - создает статьи по этой теме. А чтоб реальные действия были надо закидывать обращениями всех чинуш: гор и обл акиматы, профильное министерство, Президента РК наконец.

§ KOS77
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
-по внешнему виду автовокзала, отсутствию следов мало мальского ремонта фасада, видно что автовокзал был выкуплен по смешным ценам, группой бюджетных бишарушек....которые хотели просто нажиться на пассажирских перевозках....
-куда вообще смотрит горархитектура...где ихние предписания....когда я имел свой магазин, ко мне раз в квартал, приходил человечек с полномочиями.... и закидывал меня актами и предписаниями по каждой обвалившейся плитке фасада...

Верно подмечено. Непонятно, если хозяева такие "крутые", что им никто не указ, почему сами даже не пытаются привести в порядок свой гадюшник?

Цитата:
Козлов я:
пойти навстречу людям- плюнуть на их частный автовокзал и построить новый. Только чтобы он соответствовал всем стандартам и пожеланиям пассажиров.

Уже давно построено, просто дали бы людям работать и всё было бы в порядке (для пассажиров и провожающих), а там глядишь и автовокзальные хапуги образумились бы!?

[Исправлено: KOS77, 03.08.2017 - 15:11]
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* 112
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
. Организуем предприятие, специализирующееся на обслуживании пассажиров, которое будет иметь: такси (цена которого будет ниже, чем у конкурентов), грузчиков для подноса багажа, медработника и про

Советую начать кампанию со второго подъема..
Пока как такси на Рудный..
Только биться нужно будет жестоко..
И так по всем нормальным направлениям..
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* 112
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Энакин:
чтоб реальные действия были надо закидывать обращениями

Голосование рублем и только..
Оно покажет в натуре, со временем конечно, не сразу..
Как вариант открыть еще параллельные маршруты..
Не беспокойся, когда станет Автовокзалу плохо, начнет меняться сам..
Рынок отрегулирует..
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