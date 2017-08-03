Цитата: Обликоморале:

НГ уже давно к уровню Хабара ПРИБЛИЖАЕТСЯ...по

Ну так попробуй сделать репортаж, против коррупции или Мэра, против чиновников, против беспредела..

Посмотрим как легко тебе удасться сделать хоть один, сколько нервов и главное денег потратишь на расходы вплоть до подкупа или откупа..

Ну и затем посмотришь, как это действительно тяжело, стараться не похожим быть на Хабар..

Да даже статьи на уровне Хабара ты не сможешь думаю сделать, освятить или осветить куда гоняет Аким, с кем говорит и что делает и сколько там чего кому дает и обещает..