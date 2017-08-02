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≡ В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная техническая служба, осуществляющая деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи и телерадиовещания, передана Комитету национальной безопасности
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* 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
тарана

По моему Лаврентий Игнатьевич не заслужил чтобы его фамидию называли с маленькой буквы..
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§ Медный
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.08.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

зачем северная корея? мы ближе к США :lol: У нас теперь своё АНБ
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§ Алиса
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
У нас теперь своё АНБ

Хто будет Эдиком Сноуденом :oops:
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§ Медный
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

сомневаюсь,ч то у нас найдётся соответствующий батыр :-x
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§ Обликоморале
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 07:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но тебя то там не было..

Ха, да не было..согласен..я просто в это время уезжал на Украину, а так бы рядом с тобой плечом к плечу бы стоял. В другой раз зови, кайда флешмоб какой мутить будешь. Однозначно, мы им покажем.
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§ Затоболец
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Затоболец


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Сообщений: 24
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 03.08.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Посмотрел на Адилете (смотрите в сносках к приказу) ради прикола чем же теперь завладела контора. А там: газета Казправда, телекомпания Казахстан, Егемен Казахстан...короче куча всяких СМИ, все инспекции по связи, и много ещё чего...ниче се пропагандистско- контролирующий ресурс!!!
Прямо венец демократии, а не отсталое среднеазитское ханство.


В положении о Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан исключают пункты касаемые "Государственной технической службы", а то что ты прочитал по-прежнему остается в подчинении Министерстве информации и коммуникаций РК.

Читай внимательно Постановление РК 8-)
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§ Горожанин_kst
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Затоболец:

Спасибо, ещё раз перечитал. Русским языком надо писать какие конкретно функции и какую собственность передают, а что остаётся. М-да, так слухи и рождаются.
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Прохожий
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 03.08.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда улицу Тарана защищал..
Но тебя то там не было..

А она нуждалась в защите? Ее хотели снести вместе с жителями? Или ты право коммуниста защищал на наименование улицы? Почему к тебе кто то должен был присоединятся? Нам всем должно быть жаль покойного коммуниста? Почему? Все обязаны быть коммунистами? А ты только отдельных коммунистов защищаешь или всех скопом? Кирова, Дзержинского, Ленина, их то же жаль? Берию, Ежова, Сталина, Троцкого?

* 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
просто в это время уезжал на Украину, а так бы рядом с тобой плечом к плечу бы стоял.

Все вы так говорите, все вы так же одинаковы..
20 тысяч я не собрал конечно, но и фик с ним..
Теперь просто знаю, что людишки плюнут прежде чем предать три раза..
А потому будущие разговоры по переименованию улиц буду считать таким же фарсом как и позором этих людишек..
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* 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот потому что мы молчали тогда, они начали сперва осторожно, накидывать петлю на глотку, мы стали молчать и потом, петля начала затягиваться..
Но вот теперь уже ни слова сказать, не вдохнуть и выдохнуть, потому что петля на шее так стянута, что нам сделали для этого уже катетер, чтоб не сдохли, но еще дышали..
Теперь вот точно все бесполезно..
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§ drakon
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11541
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только сегодня до меня дошло.
Из 137 предложений - дружбы,
только 43 - согласились стать
моими Друзьями. 94 -молчат.
Связь - с террористом?... :lol: :lol: :lol:
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Прохожий
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 03.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот потому что мы молчали тогда, они начали сперва осторожно, накидывать петлю на глотку, мы стали молчать и потом, петля начала затягиваться..

Ну да, ты весь в белом, а из за всех остальных (которые флешмобами не страдают) все у нас не так. Главное назначить виновных.
Какая связь между защитой свободы интернета и защитой прав коммунистических упырей на свои имена в качестве названий улиц, вы так и не ответили, почему собственно по вашему мнению нужно защищать Тарана? Вам близки коммунистические идеи или вы националист (тут еще интересно какой националист, украинский или русский)? И та и другая идея мне одинаково не нравится. И что самое интересное и националисты и коммунисты одинаково не приемлют свободу, в том числе и интернета. Вы уж наведите порядок в мыслях, дабы избегать взаимоисключающих параграфов.

Прохожий
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 03.08.17 - 16:11
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прохожий:
Ну да, ты весь в белом, а из за всех остальных (которые флешмобами не страдают) все у нас не так.

Совершенно верно..
Тут они на форуме говорят все как один, как единый живой механизм с гражданской позицией - Нет переименованию!
На деле , в реале, это совершенно пустые слова..
А защищал я не потому что там Тарана, мне на него как то до лампочки, а чтобы завтра ко мне не пришли и не переименовали улицу Ленина в Рудном, где стоит моя недвижимость и не одна..
Именно шкурные интересы меня волновали больше всего..
Когда человечек защищает и отстаивает их, это есть его гражданская позиция..
Ну и память старикам заодно..
Когда они кончатся, а они скоро кончатся, можно и поменять..
Профайл
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