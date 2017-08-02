Цитата: Прохожий:

Ну да, ты весь в белом, а из за всех остальных (которые флешмобами не страдают) все у нас не так.

Совершенно верно..

Тут они на форуме говорят все как один, как единый живой механизм с гражданской позицией - Нет переименованию!

На деле , в реале, это совершенно пустые слова..

А защищал я не потому что там Тарана, мне на него как то до лампочки, а чтобы завтра ко мне не пришли и не переименовали улицу Ленина в Рудном, где стоит моя недвижимость и не одна..

Именно шкурные интересы меня волновали больше всего..

Когда человечек защищает и отстаивает их, это есть его гражданская позиция..

Ну и память старикам заодно..

Когда они кончатся, а они скоро кончатся, можно и поменять..