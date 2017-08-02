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Горожанин_kst:
Посмотрел на Адилете (смотрите в сносках к приказу) ради прикола чем же теперь завладела контора. А там: газета Казправда, телекомпания Казахстан, Егемен Казахстан...короче куча всяких СМИ, все инспекции по связи, и много ещё чего...ниче се пропагандистско- контролирующий ресурс!!!
Прямо венец демократии, а не отсталое среднеазитское ханство.
В положении о Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан исключают пункты касаемые "Государственной технической службы", а то что ты прочитал по-прежнему остается в подчинении Министерстве информации и коммуникаций РК.
Читай внимательно Постановление РК