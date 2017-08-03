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§ NG.kz
Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при получении госуслуг
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29122
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый сервис запущен в 37 фронт-офисах госкорпорации "Правительство для граждан" в городах областного значения, а также в Астане и Алматы специально для тех, у кого нет времени на посещение ЦОНа и сбор документов.
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Кожабай
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...




Отправлено: 03.08.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, теперь началось. Везде где начинают вводить платность, сначала добровольно, потом всех будут к этим менеджерам направлять. А я бы на месте Президента сказал-бы, раз можете быстрее, то делайте быстро и бесплатно. И чтобы никаких денег с ГРАЖДАН не брало ПРАВИТЕЛЬСТВО для ГРАЖДАН!!!

Против всех !!!
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...




Отправлено: 03.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, кожабай, чем больше бесплатных услуг предоставляет государство, тем больше уважения и патриотизма у населения.

правительство
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...




Отправлено: 03.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кожабай:
И чтобы никаких денег с ГРАЖДАН не брало ПРАВИТЕЛЬСТВО для ГРАЖДАН!!!

Оно и не берет.
Бегай собирай справки сам.
Быстро и бесплатно.

Галина
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...




Отправлено: 03.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство для граждан без денег никак? А живет это правительство ни на деньги тех же граждан , а ?

§ Victor Yang
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8981
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что - удобная услуга, если времен нет. Вот за его экономию можно и заплатить.
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* 112
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс..
Теперь я могу покупать продавать недвижимость, автомобили, дачи и гаражи спокойно..
Все авто то на зятьев то на братьев оформлял, потому что бегать неохота, гаражи, дачи, квартиры..
Какая разница что им проставишься, что заплатишь кому то..
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§ JereK
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец-то, давно пора. Народ, чего жалуетесь? Стояние в очередях и общение с говорящими табуретками, которые требуют доки не по списку - все это удовольствие остается, и оно бесплатно. Наслаждайтесь.
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* 112
Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5209
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например по налоговой бегать, у меня пока сидит знакомая, ведет как говорится меня, а уйдет?
Хорошая ситуация..
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