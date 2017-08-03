Кожабай Re: Казахстанцы смогут обратиться к персональному менеджеру при... #1







Отправлено: - 12:22 Ну все, теперь началось. Везде где начинают вводить платность, сначала добровольно, потом всех будут к этим менеджерам направлять. А я бы на месте Президента сказал-бы, раз можете быстрее, то делайте быстро и бесплатно. И чтобы никаких денег с ГРАЖДАН не брало ПРАВИТЕЛЬСТВО для ГРАЖДАН!!!