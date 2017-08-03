Валентин:

Например, написал бы известный писатель озабоченно, что часто видит русских девушек с казахами.

Что ничего он против конечно не имеет, это их личное дело, но очень он этим озабочен, двойственные у него чувства в связи с будущим народа.

JereK:

Цитата:

Victor Yang:

То есть, региональный сайт на 88 месте, а республиканский - на 99.





И что было-бы с НГ, если бы они опубликовали что-то подобное, только в другую сторону?