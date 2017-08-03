Денис Re: Поели под крышей... #3







Отправлено: - 09:52 Потратьте несколько больше времени на поездку в сторону Рудного32 км и 600 тг на бензин зайдите в придорожную забегаловку, название не буду рекламировать и там вы за эти 8000 вкусите на 4х 2 взрослых и 2 детей. 2 порции супа, 2 порции мясных блюд с салатами,с соками и чайником заваренного чая с бергамотом, с бесплатными конфетками и сахаром. интерьер кафе-ресторана,где незльзхя курить и пить алкоголь..тихо,спокойно,вкусно, и по-видимому не так дорога как в кустанае.туда часто ездят с кустаная и прилегающих мест. там всегда стоят машины посетителей и нередко хватает мест.



[Исправлено: Gljuk, 03.08.2017 - 10:58]