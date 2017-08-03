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§ NG.kz
Поели под крышей...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29116
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про костанайский ресторан «На крыше» разговоры слышала. Мнения неоднозначные. Решили с подругой в жаркий день сходить пообедать в интересное место - выпить чего-нибудь прохладительного на открытой веранде, съесть чего-нибудь вкусного, подставляя лица легкому ветерку, напоенному ароматами летних цветов. Ресторан же располагается в Центральном сквере, где море цветущей петуньи.
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§ Сэм
Re: Поели под крышей...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был я там. Интерьер нормальный. Цены и в правду не гуманные, по костанайским меркам. Может таким образом хотят побыстрее отбить вложения. Обслуживание не понравилось. Пил пиво, женская половина - мохито, ели семгу на гриле и стейки, а также уже упомянутый Дорой салат Цезарь. Порции маловаты. Ожидал лучшего. Больше скорее всего не пойду в данное заведение.

[Исправлено: Сэм, 03.08.2017 - 09:42]
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100
Re: Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару лет назад это здание продавалось за 2 млн. долларов. Неужели был смысл тому человеку, у которого были такие деньги, вкладываться в такую фигню в нашей деревне?

[Исправлено: Gljuk, 03.08.2017 - 10:57]

Денис
Re: Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потратьте несколько больше времени на поездку в сторону Рудного32 км и 600 тг на бензин зайдите в придорожную забегаловку, название не буду рекламировать и там вы за эти 8000 вкусите на 4х 2 взрослых и 2 детей. 2 порции супа, 2 порции мясных блюд с салатами,с соками и чайником заваренного чая с бергамотом, с бесплатными конфетками и сахаром. интерьер кафе-ресторана,где незльзхя курить и пить алкоголь..тихо,спокойно,вкусно, и по-видимому не так дорога как в кустанае.туда часто ездят с кустаная и прилегающих мест. там всегда стоят машины посетителей и нередко хватает мест.

[Исправлено: Gljuk, 03.08.2017 - 10:58]

Нурик
Re: Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не в том месте стоит это здание. скоро закроется как и все что там до этого было.

* Тюльпанчик
Re: Поели под крышей...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 03.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласна с Денисом, действительно там вкусно, порции ого-го какие щедрые, и цены с нашими костанайскими и рядом не стояли. Только вот не стала бы называть это забегаловкой - очень даже приличное кафе, многим ресторанам у них есть чему поучиться
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Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 14:28
Комментарий проходит проверку.

Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 14:31
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: Поели под крышей...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4161
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Согласна с Денисом, действительно там вкусно, порции ого-го какие щедрые, и цены с нашими костанайскими и рядом не стояли. Только вот не стала бы называть это забегаловкой - очень даже приличное кафе, многим ресторанам у них есть чему поучиться

намекните где.. заинтриговали ))
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Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 15:04
Комментарий проходит проверку.

Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 15:05
Комментарий проходит проверку.

* Тюльпанчик
Re: Поели под крышей...
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 392
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 03.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
намекните где.. заинтриговали ))

да что ж тут намекать, Денис все написал. Из Костаная едете в сторону Рудного, 30 с копеечкой километров и справа от вас будет кафе, красивое здание без вывески даже кажется. В выходной сразу узнаете по забитой машинами стоянке.
Донерная это. Шашлык -суперский!!! Теперь за шашлыком только туда - мясо вкусное, порция большая, его подают с рисом, овощами и два соуса :-P
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Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 15:11
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Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 03.08.17 - 15:21
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