karik Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,... #1





(Пользователи) Сообщений: 26

Регистрация: 05.11.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:01 Как по неосторожности? Вы что там совсем обалдели, в смысле полиция? Вы 100% все видели ролик ехавшей взади такси машины. Приора ехала совсем не с осторожной скоростью! Какое" совершение ПДД по неосторожности"? Водитель приоры, если был трезв, то пролетая на красный свет знал чем это ему грозит. Или не ему. Простите за каламбур...