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≡ Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29116
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель «Лады Приоры», ставший участником ДТП на перекрестке улиц Леонида Беды и Баймагамбетова в Костанае, находится в изоляторе временного содержания. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
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§ karik
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
karik


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 05.11.15
Отправлено: 03.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как по неосторожности? Вы что там совсем обалдели, в смысле полиция? Вы 100% все видели ролик ехавшей взади такси машины. Приора ехала совсем не с осторожной скоростью! Какое" совершение ПДД по неосторожности"? Водитель приоры, если был трезв, то пролетая на красный свет знал чем это ему грозит. Или не ему. Простите за каламбур...
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§ 112
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера сотрудник полиции по Амангельды, где по моему раньше "химики" были, бросился под колеса фольксвагена, и... спокойно дошел до своей белой приоры 910 по моему номер и погнали как вжаренные..
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Серж
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль пацана,урок на всю жизнь

гость
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот у пресс службы уже все наоборот , не совпадает с видео и статьей в КН.

У6
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...




Отправлено: 03.08.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судить по всей строгости закона с конфискацией имущества. Убил человека, проехав на красный свет. Снял номера со своего авто, пропал видеорегистратор в такси. Ненавижу этих в погонах, они своим поведением сами навлекают к себе негатив со стороны простых гражданских.

Гость
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области




Отправлено: 03.08.17 - 14:01
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области




Отправлено: 03.08.17 - 14:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области




Отправлено: 03.08.17 - 14:15
Комментарий проходит проверку.

Гость
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области




Отправлено: 03.08.17 - 14:20
Комментарий проходит проверку.

§ antonK
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 750
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
karik:
Как по неосторожности?


Потому что это было не преднамеренное убийство. Формулировка такая у них.
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Гость
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области




Отправлено: 03.08.17 - 14:25
Комментарий проходит проверку.

§ Сэм
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.08.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Автомобиль «Лада Приора» двигался по ул.Л.Беды со стороны «Дома печати» в направлении Наримановского рынка, а «Лада Гранта» двигалась по улице Баймагамбетова в направлении района КЖБИ

А разве не наоборот? Приора "летела" по Баймагамбетова, а Гранта по Л.Беды. По крайней мере так запечатлено на видео с регистратора следовавшим за такси авто.
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§ Медный
Re: Аварию, участником которой стал сотрудник полиции,...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 235
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
дорожного движения, проехав проезд перекрёстка на запрещающий свет светофора (красный). Автомобиль «Лада Приора» двигался по ул.Л.Беды со стороны «Дома печати» в направлении Наримановского рынка, а «Лада Гранта» двигалась по улице Баймагамбетова в направлении района КЖБИ.

вот-вот, они что так не конкретно относятся к видео материалам? опять халатность! да ё-маё :-( :-( :-(
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§ пешеход
Аварию, участником которой стал сотрудник полиции, прокомментировали в ДВД Костанайской области
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 03.08.17 - 15:15
Комментарий проходит проверку.
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