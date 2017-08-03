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Страница 48 из 48«1...464748
Куратор темы: Валентин
§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что значит "в обратную сторону"?


Такое ощущение что там бывалый сидит по ту сторону монитора :lol: С националистическим перекосом, только не в пользу титульной нации.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Что значит "в обратную сторону"?


Например, написал бы известный писатель озабоченно, что часто видит русских девушек с казахами.
Что ничего он против конечно не имеет, это их личное дело, но очень он этим озабочен, двойственные у него чувства в связи с будущим народа.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Такое ощущение что там бывалый сидит по ту сторону монитора

Да я правда не понял - ведь сайт НГ и так выше в рейтинге чем Абай.кз. И-таки, НГ опубликовал (в моем лице) это у себя на сайте.
В обратную сторону - это будет, если абай.кз будет выше НГ в рейтинге. Но это будет и логично - масштабы-то разные.
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да я правда не понял - ведь сайт НГ и так выше в рейтинге чем Абай.кз. И-таки, НГ опубликовал (в моем лице) это у себя на сайте.
В обратную сторону - это будет, если абай.кз будет выше НГ в рейтинге. Но это будет и логично - масштабы-то разные.


Попроси у Валентина рецепт и выпей кофе, что-то ты сегодня не в форме. (по доброму шучу).
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Например, написал бы известный писатель озабоченно, что часто видит русских девушек с казахами.
Что ничего он против конечно не имеет, это их личное дело, но очень он этим озабочен, двойственные у него чувства в связи с будущим народа.

А, это применительно к общей теме? Там цитата-то моя была из рейтинга сайтов.
Цитата:
JereK:
Цитата:
Victor Yang:
То есть, региональный сайт на 88 месте, а республиканский - на 99.


И что было-бы с НГ, если бы они опубликовали что-то подобное, только в другую сторону?
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А, это применительно к общей теме?


Да, у тебя куда-то не в ту сторону мысль ушла :)
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Да, у тебя куда-то не в ту сторону мысль ушла

С цитатами и местоимениями нужно быть осторожными.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так контекст же.
Я затрудняюсь представить, как можно было ещё понять публикацию подобного, только в другую сторону, в контексте рейтинга, а не содержания публикации.

[Исправлено: Валентин, 03.08.2017 - 15:14]
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§ JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1100
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
С цитатами и местоимениями нужно быть осторожными.


Ну смотри, я предположил, что националистические высказывания не пресекаются на корню, потому что местные никогда с настоящим национализмом не сталкивались (ну или поспешили забыть). Валентин ответил, что те сайты, где подобное публикуют, никто не читает. Я нашел статистику и предоставил, мол, что читают таки. Ты предоставил статистику в сравнении с НГ (НГ чуть выше, но в целом, можно сказать что равны). Вот я и задал в ответ на твою статистику свой вопрос.
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* Горожанин_kst
Re: Новости казахской прессы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Да я на себя тоже проецировал. Обратись он ко мне на казахском в тот же самый момент, что ему ответил бы? Что плохо понимаю...Но в моём случае это было бы чистой правдой, а он немного слукавил.
Я собственно к чему. Исчезает терпимость друг другу, люди сознательно идут в конфронтацию. А жизнь иногда, в такие ситуации ставит, что принципы надуманные мигом прахом идут.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6478
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Исчезает терпимость друг другу, люди сознательно идут в конфронтацию.


И обратите внимание: национальная интеллигенция здесь отнюдь не говорит о необходимости взаимного (взаимного) уважения друг к другу, а ровно наоборот — изо всех сил "подогревает" ситуацию.

Зачем?
На мой взгляд, основная причина простая: видит в этом самый простой и верный способ локального доминирования языка и культуры, потому что вне этого поля она (интеллигенция) не востребована и не нужна.
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* Victor Yang
Re: Новости казахской прессы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8977
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
потому что вне этого поля она (интеллигенция) не востребована и не нужна.

А может, какая-то национальная гордость, типа "а что ты сделал для того, чтобы все выучили казахский"? ;-)
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