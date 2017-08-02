Писатель Бейбит Койшыбаев, определивший главной задачей казахского национализма создание национального государства, на страницах газеты «Жас Алаш» рассказал, как нужно действовать националистам, чтобы достичь поставленной цели. Фактически его статью можно рассматривать как попытку сформировать программу действий для националистов.



Цитата:

Мировое сообщество считает нашу республику национальным государством… И первый признак любого национального государства — государственный язык. Он, безусловно, у нас есть, но только на бумаге. Несмотря на свой государственный статус, сфера применения казахского языка очень узкая. Хотя нашей независимости перевалило уже за четверть века, мы не можем добиться существенного расширения применения родного языка.



К сожалению, мы до сих пор не придаем значения тому, что только необходимость и нужда в знании государственного языка играют решающую роль в поднятии его престижа и авторитета. Если мы дальше будем волокитить поднятие государственного языка на соответствующий уровень, то есть резко не повысим его общественно-политическую функцию и значительно не расширим сферу его применения, то новая кампания по переходу от кириллицы на латиницу не даст желаемого результата.



По большому счету, в национальном государстве во всех государственных учебных заведениях языком обучения должен быть казахский язык.



Вступив на путь независимого развития, мы вынуждены были признать процесс глобализации. А это привело к уменьшению людей, говорящих на родном, то есть казахском языке, пытающихся сохранить менталитет и национальную культуру.



Значит сегодня борьба за сознание молодых — одна из приоритетных задач национализма. Особенно нашим стремлением к созданию национального государства должно руководить передовое сознание. Нам нельзя забывать, что будущее государства принадлежит молодым, и перестроить систему воспитания подрастающего поколения с учетом национальных ценностей необходимо уже сегодня.



Если правительство независимой страны разработает новые цивилизованные методы размещения населения на земле, обеспечит дешевыми кредитами кооперативы, созданные по новому типу, то в ближайшем будущем мы ликвидировали бы безработицу и по-новому возродили сельское хозяйство. Вот тогда прекратилось бы потребление возможных внешних инвестиций, бесчинство и вредительство искусственно появившихся олигархов.



И самое главное — казахский народ стал бы хозяином своей земли, сплотил вокруг себя другие диаспоры страны, мобилизовал их на реализацию общих целей и создал действительно национальное государство казахов нового типа, наполненное новым современным содержанием.





https://365info.kz/2017/08/kazahskij-natsionalizm-missiya-vypolnima/



Ну что, с добрым утром что ли, представители диаспоры!



Предлагаю в самом деле начинать уже строить полноценную диаспору, чтобы писателю Бейбиту Койшыбаеву не было обидно.

За пример, думаю, стоит взять успешный пример итальянской диаспоры в США 20-х - 30-х годов — она прекрасно интегрировалась в общество, при этом сохранив свою самобытность и культуру, и снискав всемирную известность!



Шутка.