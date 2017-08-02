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Куратор темы: Валентин
§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ненадолго.

Надежда другим тешит, исходя из общения с адекватными знакомыми, друзьями и просто человеками)
А вот прочитавщи об Атосе и не только..
надуло..
Куда вас судари к чорту понесло ? (с)
В пору уже менять название темы ))
Лиля красава, перевела стрелки поезда на другой путь))
А мальшики следом ту-ту, ату )))
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 08:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Куда вас судари к чорту понесло ? (с)


Если неизбежное нельзя предотвратить, его нужно возглавить ©
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 08:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Писатель Бейбит Койшыбаев, определивший главной задачей казахского национализма создание национального государства, на страницах газеты «Жас Алаш» рассказал, как нужно действовать националистам, чтобы достичь поставленной цели. Фактически его статью можно рассматривать как попытку сформировать программу действий для националистов.

Цитата:

Мировое сообщество считает нашу республику национальным государством… И первый признак любого национального государства — государственный язык. Он, безусловно, у нас есть, но только на бумаге. Несмотря на свой государственный статус, сфера применения казахского языка очень узкая. Хотя нашей независимости перевалило уже за четверть века, мы не можем добиться существенного расширения применения родного языка.

К сожалению, мы до сих пор не придаем значения тому, что только необходимость и нужда в знании государственного языка играют решающую роль в поднятии его престижа и авторитета. Если мы дальше будем волокитить поднятие государственного языка на соответствующий уровень, то есть резко не повысим его общественно-политическую функцию и значительно не расширим сферу его применения, то новая кампания по переходу от кириллицы на латиницу не даст желаемого результата.

По большому счету, в национальном государстве во всех государственных учебных заведениях языком обучения должен быть казахский язык.

Вступив на путь независимого развития, мы вынуждены были признать процесс глобализации. А это привело к уменьшению людей, говорящих на родном, то есть казахском языке, пытающихся сохранить менталитет и национальную культуру.

Значит сегодня борьба за сознание молодых — одна из приоритетных задач национализма. Особенно нашим стремлением к созданию национального государства должно руководить передовое сознание. Нам нельзя забывать, что будущее государства принадлежит молодым, и перестроить систему воспитания подрастающего поколения с учетом национальных ценностей необходимо уже сегодня.

Если правительство независимой страны разработает новые цивилизованные методы размещения населения на земле, обеспечит дешевыми кредитами кооперативы, созданные по новому типу, то в ближайшем будущем мы ликвидировали бы безработицу и по-новому возродили сельское хозяйство. Вот тогда прекратилось бы потребление возможных внешних инвестиций, бесчинство и вредительство искусственно появившихся олигархов.

И самое главное — казахский народ стал бы хозяином своей земли, сплотил вокруг себя другие диаспоры страны, мобилизовал их на реализацию общих целей и создал действительно национальное государство казахов нового типа, наполненное новым современным содержанием.


https://365info.kz/2017/08/kazahskij-natsionalizm-missiya-vypolnima/

Ну что, с добрым утром что ли, представители диаспоры!

Предлагаю в самом деле начинать уже строить полноценную диаспору, чтобы писателю Бейбиту Койшыбаеву не было обидно.
За пример, думаю, стоит взять успешный пример итальянской диаспоры в США 20-х - 30-х годов — она прекрасно интегрировалась в общество, при этом сохранив свою самобытность и культуру, и снискав всемирную известность!

Шутка.
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§ Обликоморале
Re: Новости казахской прессы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
За пример, думаю, стоит взять успешный пример итальянской диаспоры в США 20-х - 30-х годов

А ля Альфонсе Габриэль ? :lol:
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 08:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, всю интригу на взлёте поломал :)
Хотя, прозрачно всё конечно предельно.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чуть попозже соберусь с силами и отдельно пройдусь по гениальным планам уважаемого писателя, если никто раньше не сподобится.

Это про новые цивилизованные методы размещения населения на земле, и возрождения сельского хозяйства с новым содержанием.

Что ж их всех так на ревизионизм-то тянет, если лютый патриотизм - то обязательно или Воин Степи, или вон обратно в аул.
И при этом речь про новое, современное содержание :)
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§ Ваш земляк
Re: Новости казахской прессы
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1071
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.08.17 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ля Альфонсе Габриэль ?

Из всех знаменитых итальянцев той поры только Альфонсо Капоне на ум приходит.
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* Валентин
Re: Новости казахской прессы
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6468
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ABAI.KZ: «Қытайлықтар қазақстандық ұлт ретінде Ассамблеяның мүшелігіне өтіп жатыр» («Китайцы вступают в Ассамблею») - Представители китайской диаспоры вступают в члены Ассамблеи народа Казахстана (АНК) – информация об этом распространяется в социальных сетях, сообщает портал.

Цитата:
«Ходят слухи, что китайцы, как представители «казахстанской нации», вступают в АНК. Если эта информация подтвердится и китайцы действительно получат квоту в Ассамблею, то для них откроются возможности пройти в парламент. Тогда они могут ставить вопрос о признании себя частью казахстанского народа, в рамках Ассамблеи добиваться защиты своих интересов с точки зрения земельного вопроса, а также ведения хозяйства, создания регионального административного органа и так далее. Постепенно будут поднимать вопрос об узаконивании этнических и географических границ «китайской нации», а также признания ее как субъекта политических отношений. Китайский язык станет одним из государственных у нас. Члены Ассамблеи будут в каждой области, таким образом, китайцы станут одной из влиятельных сил в Казахстане», - пишет Н. КОШАМАНУЛЫ.


Яблоко - витамины, витамины - мускулы, мускулы - сила, сила - власть, власть - деньги, деньги - cекc, cекc - спид, спид - смерть.
Хочешь яблоко?

ZAMANA.KZ: «Қазақ қызы өзге ұлт өкілімен аймаласып тұр...» («Казахская девушка обнимается с «чужим») - Газета публикует наблюдение известного журналиста Серика АБАС-ШАХА, по словам которого в последнее время он часто стал встречать казашек с мужчинами других национальностей.

Цитата:
«Алматы. Перекресток Курмангазы - Желтоксан. Утром встретил пару: казашка обнимается с «другим» парнем (другой национальности). После обеда проходил, опять встретил пару: казашка и «другой». Обнимаются, целуются. Конечно, это личное дело каждого. Мне нет дела, и я не имею права вмешиваться в чью-то личную жизнь. Но меня беспокоит одно: что в последнее время такое явление стало очень частым. Посмотрите вокруг. Не знаю, как на счет вас, но у меня двойственные чувства», - пишет он.


Добавил ещё одно имя себе в список.
Могу неожиданно согласиться с известным журналистом — у меня от прочтения его заметки тоже очень двойственные чувства, но вероятно несколько другие, чем у известного журналиста.
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Медный
Re: Новости казахской прессы




Отправлено: 03.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Цитата:
Мне нет дела.... Но меня беспокоит

Надо же так ветьевато уметь излагать :-)

* Горожанин_kst
Re: Новости казахской прессы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.08.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Бейбит Койшыбаев

Выпороть бы этого "миссионера" за его шаловливый язык и глупые идеи, мож поумнеет. Национальное государство он тут строит! Полутысячелетний (или скока там? а-а-а-а, 550 лет) степной рейх, мля!
Собрался он мобилизовывать "диаспоры", при этом запретив получение образования, для начала высшего (хотя какое оно высшее, судя по нему?!) на других языках, кроме казахского. Супер!Не просто миссия, кон-фэ-та!
Вот он, плод 25-летия независимости? Гнилое яблочко-то!
У другого химеры китайские в глазах. Пукан ему рвёт от мысли о коварных китаёзах-оккупантах.
Третий теорию расовой чистоты втюхивает по-тихому...Мля, паноптикум!А не интеллигенция...
Валентин, а для контраста есть ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ?! Хоть одна адекватная статья, очерк, ну хоть заметочка захудалая? Не верю я что всё в этом ключе, не хочется верить.
Я понимаю что ты сачком выуживаешь из общего вала шлам и пену (хотя судя по изданиям, это публикующим, они сами должны были ещё на входе всё это отбрасывать...но, однако же), но должна же там оставаться и чистая мысль, не затуманенная миазмами национализма?
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Газета публикует наблюдение известного журналиста Серика АБАС-ШАХА, по словам которого в последнее время он часто стал встречать казашек с мужчинами других национальностей.


А что плохого? Разбавить генофонд всегда полезно. :-) Хотел написать еще про вырождение поколений и соотнести это с заявлениями некоторых товарищей, но решил что это будет слишком желчно.
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* Горожанин_kst
Re: Новости казахской прессы
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 765
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 03.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Да таких "инвалидов" надо успокаивать по-другому: "С чего взял, что она казашка? Мож она узбечка?Или кыргызка?Или уйгурка?...А-а-а, вот, гляжу, и полегчало!" Его же именно это ведь задело - КАЗАШКА и, вдруг, "другой".
Представьте что у них в голове происходит, какие потаённые мысли роятся, из тех что только "для себя" и узкого круга соратников? Если такое вот они выкладывают для общего доступа.
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* JereK
Re: Новости казахской прессы
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1091
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Да таких "инвалидов" надо успокаивать по-другому


Таких "инвалидов" надо изолировать от общества, как по мне. Или как минимум, заклеймить позором так, чтоб земля горела под ногами, за такие публичные заявления. Но в нашей стране такое подается под видом "интересные мысли". Что тоже говорит о многом.
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