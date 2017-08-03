

таким образом, для нас открыт рынок Урала.



И в ближайший месяц мы начнем у себя строить новый завод. Мощность - 1 500 лифтов в год,

112:

Неплохо, много лифтов теперь будет,

112:

как их устанавливать на пятиэташки будут, снаружи?