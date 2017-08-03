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§ NG.kz
Зоны особого внимания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость сообщил 2 августа, во время своего отчета перед депутатами облмаслихата, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он немало места в докладе уделил тому, как его команда занимается привлечением в регион инвестиций. Неустанно и упорно. Один из результатов - государственная компания «Век» из Екатеринбурга, которая занимается производством лифтов, дала согласие на строительство завода в индустриальной зоне Костаная.
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Траволта
Re: Зоны особого внимания




Отправлено: 03.08.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, иностранный "бизднес" :lol: :lol: Толку с вами связываться "днями сияющими", по итогу или бизнес отожмут и развалят толпой полуграмотных родственничков чиновников разного пошиба. Либо вообще условия изменят то что "весь бизднес" рванет куда подальше.

* 112
Re: Зоны особого внимания
112


(Пользователи)
Сообщений: 5194
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неплохо, много лифтов теперь будет, я вот не пойму, как их устанавливать на пятиэташки будут, снаружи?
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Гость
Зоны особого внимания




Отправлено: 03.08.17 - 12:20
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* drakon
Re: Зоны особого внимания
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11538
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

таким образом, для нас открыт рынок Урала.

Цитата:

И в ближайший месяц мы начнем у себя строить новый завод. Мощность - 1 500 лифтов в год,

Цитата:
112:
Неплохо, много лифтов теперь будет,

Цитата:
112:
как их устанавливать на пятиэташки будут, снаружи?

Как и в Джетыгаре - никак... :lol:
Профайл
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