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≡ Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29115
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История с подложным частным номером 743 ESA 10, который корреспонденты «НГ» зафиксировали 28 июня на служебном Lexus акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, принимает новый, фейковый оборот. Представители департамента по делам госслужбы не увидели в перестановке номерного знака подрыва доверия к власти, в прокуратуре заявили, что это вообще не их надзорное дело, ну а полицейские выдали очередную порцию нестыковок. На этот раз неувязочка вышла с уничтожением «лексусного» фейк-номера, которое с точки зрения закона еще более странно, чем его прикрепление.
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§ Алиса
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3511
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
к госслужащим никакого отношения не имею, просто такой же человек, как и они!

а вы сами поняли что написали? ))))
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§ 74
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4160
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять нурлыкунчики подтянулись
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ГостьЯ
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коренной:
Доверие точно подорвано.

А я бы так не говорила. Вот вам все не так да не этак... А мне лично все равно, на какой машине ездит наш акимушка, какие там номера. Он выполняет свои обязанности - выполняет, дороги ремонтируют - ремонтируют, сколько лет живу по ул.Лермонтова, первый раз ее ремонтируют, и акиму за это спасибо. Сколько акимов было, никого эта улица не интересовала.

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Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Смотрю, здесь такие спецы собрались, сами так делали, да? И вообще, направьте энергию в мирное русло и будьте проще, проблемы, как таковой, нет. Р.S. к госслужащим никакого отношения не имею, просто такой же человек, как и они!



расслабьтесь товарисчь, я из Челябинска у меня нива 2121 на старых советских номерах и камеры/ радары их не читают, получается да наказать нельзя только если за попу с поличным поймали патрули

§ Vradon
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Vradon


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Сообщений: 15
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 03.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так смешит озлобленность комментаторов: "Сколько можно тему мусолить?" - С АКИМАТА ОН, "Проблем итак хватает, эта тема не одна из них" - КУПЛЕННЫЙ, С АКИМАТА ПРИПЕРСЯ. Как бэ уже можно что нибудь новое придумать? ИМХО, но эта тема и правда замусоленная. Кричите что я тоже с акимата, мне по...
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§ Vradon
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Vradon


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Сообщений: 15
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 03.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вы кричите - порядка нигде нет, власть нарушает. Но сами превысив кормите ГАИ, покупаете справки, договариваетесь на "побыстрее" о правах и т.д. Может стоит начать с себя?
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Трэвэл
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиса:
а вы сами поняли что написали? ))))
Я-то да, а вот вы, наверное, нет... это для тех, кто любит писать здесь, типа:
Цитата:
Victor Yang:
А ты, товарищ, из акимата что ли? Даже зарегился для этого, смотрю.
Цитата:

§ Vradon
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 03.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У человека отличается мнение - надо закидать кака"ками :lol: можешь умеешь практикуешь :lol:
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Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 12:55
Комментарий проходит проверку.

§ Козлов я
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рука руку моет, поэтому сколько бы не писали,власть все равно отговорится. Назначат виновным кого-нибудь из АвтоЦОНа за то,что не уничтожил вовремя номера и все. А то,что они каким-то образом попали на акиматовсую машину- зашхерится.
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