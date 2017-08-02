|ABAI.KZ: «Қытайлықтар қазақстандық ұлт ретінде Ассамблеяның мүшелігіне өтіп жатыр» («Китайцы вступают в Ассамблею») - Представители китайской диаспоры вступают в члены Ассамблеи народа Казахстана (АНК) – информация об этом распространяется в социальных сетях, сообщает портал.
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«Ходят слухи, что китайцы, как представители «казахстанской нации», вступают в АНК. Если эта информация подтвердится и китайцы действительно получат квоту в Ассамблею, то для них откроются возможности пройти в парламент. Тогда они могут ставить вопрос о признании себя частью казахстанского народа, в рамках Ассамблеи добиваться защиты своих интересов с точки зрения земельного вопроса, а также ведения хозяйства, создания регионального административного органа и так далее. Постепенно будут поднимать вопрос об узаконивании этнических и географических границ «китайской нации», а также признания ее как субъекта политических отношений. Китайский язык станет одним из государственных у нас. Члены Ассамблеи будут в каждой области, таким образом, китайцы станут одной из влиятельных сил в Казахстане», - пишет Н. КОШАМАНУЛЫ.
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ZAMANA.KZ: «Қазақ қызы өзге ұлт өкілімен аймаласып тұр...» («Казахская девушка обнимается с «чужим») - Газета публикует наблюдение известного журналиста Серика АБАС-ШАХА, по словам которого в последнее время он часто стал встречать казашек с мужчинами других национальностей.
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«Алматы. Перекресток Курмангазы - Желтоксан. Утром встретил пару: казашка обнимается с «другим» парнем (другой национальности). После обеда проходил, опять встретил пару: казашка и «другой». Обнимаются, целуются. Конечно, это личное дело каждого. Мне нет дела, и я не имею права вмешиваться в чью-то личную жизнь. Но меня беспокоит одно: что в последнее время такое явление стало очень частым. Посмотрите вокруг. Не знаю, как на счет вас, но у меня двойственные чувства», - пишет он.
Добавил ещё одно имя себе в список.
Могу неожиданно согласиться с известным журналистом — у меня от прочтения его заметки тоже очень двойственные чувства, но вероятно несколько другие, чем у известного журналиста.