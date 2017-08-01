drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6701





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11538

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:01 Вот товарищи,родители,учитесь.

Это - молодые Дрозды,мама спустила

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их сегодня из гнезда - на землю.Сидят

они напуганные,я подошёл к ним-ноль

эмоций.Сидели пол часа при мне

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Вот один из них - начал искать себе пищу.

А мама где то сидит и наблюдает за ними.

Пора - жить самостоятельно...