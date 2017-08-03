Цитата: Трэвэл:

Смотрю, здесь такие спецы собрались, сами так делали, да? И вообще, направьте энергию в мирное русло и будьте проще, проблемы, как таковой, нет. Р.S. к госслужащим никакого отношения не имею, просто такой же человек, как и они!





расслабьтесь товарисчь, я из Челябинска у меня нива 2121 на старых советских номерах и камеры/ радары их не читают, получается да наказать нельзя только если за попу с поличным поймали патрули