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§ NG.kz
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История с подложным частным номером 743 ESA 10, который корреспонденты «НГ» зафиксировали 28 июня на служебном Lexus акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, принимает новый, фейковый оборот. Представители департамента по делам госслужбы не увидели в перестановке номерного знака подрыва доверия к власти, в прокуратуре заявили, что это вообще не их надзорное дело, ну а полицейские выдали очередную порцию нестыковок. На этот раз неувязочка вышла с уничтожением «лексусного» фейк-номера, которое с точки зрения закона еще более странно, чем его прикрепление.
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Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:02
Комментарий проходит проверку.

§ yudjin
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4724
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как грится, кто как хочет, тот так и др..ит!
Порядка ни в одном ведомстве за 25 лет незалежности не нажили... кругом лицемерие, если не сказать больше.
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Читатель 1
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одним словом: все боком и всем "побоку". Какое доверие?? Это о чём?))
( и одно не укладывается в голове - Зачем "они" чудят с номерами????)

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:16
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:18
Комментарий проходит проверку.

!
Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со...




Отправлено: 03.08.17 - 10:18
Комментарий удален модератором.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:20
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:21
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области




Отправлено: 03.08.17 - 10:40
Комментарий проходит проверку.
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