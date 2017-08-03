NG.kz Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со служебным автомобилем акима области



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:02 История с подложным частным номером 743 ESA 10, который корреспонденты «НГ» зафиксировали 28 июня на служебном Lexus акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, принимает новый, фейковый оборот. Представители департамента по делам госслужбы не увидели в перестановке номерного знака подрыва доверия к власти, в прокуратуре заявили, что это вообще не их надзорное дело, ну а полицейские выдали очередную порцию нестыковок. На этот раз неувязочка вышла с уничтожением «лексусного» фейк-номера, которое с точки зрения закона еще более странно, чем его прикрепление.

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