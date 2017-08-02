Денис Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро #18







Отправлено: - 07:35 покажите мне реальное производство чего-нибудь,что повышает ВВП валовый продукт государства, когда на экспорт идет не сырье от частников,а переработанное государственными предприятиями продукты.вот,вам и обеспеченность вашей валюты. если ничего не производишь,то что хотеть от уровня жизни? у нас все недра и ресурсы принадлежат в аренде на 50 лет иностранным компаниям. они отстегивают главному распорядителю,показывают свою лояльность.кормят некоторых известных чиновников,а тенге так и будет не подкреплен ничем. золота у нас нет, нет ничего в государстве,кроме миллионов голодных и без будущих перспектив нормальной жизни.Ну,да ничего, обычно всякие революции все списывают.возможно наши воры к тому и ведут,дабы не платить по долгам.