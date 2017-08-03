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§ NG.kz
Длинная дорога к Национальному стандарту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После публикации статьи «Забор как способ уйти от проблем» («НГ», 13.07.2017) редакция «НГ» направила запрос акиму Костаная с просьбой прокомментировать предложение руководства автовокзала по обустройству привокзальной площади. В акимате эту идею не поддержали. В то же время, судя по полученному ответу, у городской администрации пока нет ясности, как устранить неудобства, которые возникли для пассажиров после сооружения забора вокруг автовокзала.
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Костанаец2
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 00:59
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4159
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 09:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дикарство ((
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* Доктор СИЗО
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3672
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 03.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господин Шибаршин не договаривает истинную причину возникших проблем....
- без капитальной проверки, когда и по каким ценам ушел в частные руки автовокзал.... кто из акимата вошел, в состав учредителей злополучного ТОО, и может до сих пор, сидит в учредителях.... и дергает за веревки паутины управленческого аппарата....
-по внешнему виду автовокзала, отсутствию следов мало мальского ремонта фасада, видно что автовокзал был выкуплен по смешным ценам, группой бюджетных бишарушек....которые хотели просто нажиться на пассажирских перевозках....
-куда вообще смотрит горархитектура...где ихние предписания....когда я имел свой магазин, ко мне раз в квартал, приходил человечек с полномочиями.... и закидывал меня актами и предписаниями по каждой обвалившейся плитке фасада...
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§ Инквизитоp
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 03.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Администрация вокзала иносказательно говорит: "Нам все равно на пассажиров, несите деньги и не выступайте"
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Гость
Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 09:57
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§ Сэм
Re: Длинная дорога к Национальному стандарту
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Положение усугубилось еще и тем, что места для стоянки такси и легкового транспорта, которые в прежние времена располагались на площадках у здания автовокзала, тоже закрыли, а новые не создали.
Руководство автовокзала считает, что сложившуюся проблему решить можно только одним способом: теперешнее место «отстоя» городских автобусов и остановки городских маршрутов переместить на земельный участок ТТS Reisen, а освободившуюся территорию отвести под стоянки такси и легкового транспорта.

Ушлаганы однако. Хапнули земли, еще и на соседний участок зарятся. Почему бы не использовать имеющиеся на территории автовокзала стоянки для такси и легкового автотранспорта? Сделали бы платным въезд. А так сейчас столько места для парковки пустует. Хозяева автовокзала, как собака на сене, и сама не ест, и другим не дает. Надо же все таки быть ближе к клиентам.

Цитата:
Причем акимат не пытается ни выяснить, почему приватизированные земельные участки не используются по прямому назначению, ни навести порядок, вплоть до лишения автовокзала собственности по причине ее нецелевого использования.

Какое интересно целевое назначение земельных участков под стоянки авто, неужели для обслуживания здания автовокзала? Если у этих участков целевка другая, то акимат может вполне на законных основаниях изъять данные земельные участки для госнужд в виду неиспользования их по целевому назначению.
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Гость
Длинная дорога к Национальному стандарту




Отправлено: 03.08.17 - 10:07
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