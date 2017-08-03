Цитата: Положение усугубилось еще и тем, что места для стоянки такси и легкового транспорта, которые в прежние времена располагались на площадках у здания автовокзала, тоже закрыли, а новые не создали.

Руководство автовокзала считает, что сложившуюся проблему решить можно только одним способом: теперешнее место «отстоя» городских автобусов и остановки городских маршрутов переместить на земельный участок ТТS Reisen, а освободившуюся территорию отвести под стоянки такси и легкового транспорта.

Ушлаганы однако. Хапнули земли, еще и на соседний участок зарятся. Почему бы не использовать имеющиеся на территории автовокзала стоянки для такси и легкового автотранспорта? Сделали бы платным въезд. А так сейчас столько места для парковки пустует. Хозяева автовокзала, как собака на сене, и сама не ест, и другим не дает. Надо же все таки быть ближе к клиентам.



Цитата: Причем акимат не пытается ни выяснить, почему приватизированные земельные участки не используются по прямому назначению, ни навести порядок, вплоть до лишения автовокзала собственности по причине ее нецелевого использования.

Какое интересно целевое назначение земельных участков под стоянки авто, неужели для обслуживания здания автовокзала? Если у этих участков целевка другая, то акимат может вполне на законных основаниях изъять данные земельные участки для госнужд в виду неиспользования их по целевому назначению.