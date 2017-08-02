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§ NG.kz
Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут сделать бесплатно возле прилавка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая акция «Выбирай безопасный продукт» прошла сегодня в Костанае на Центральном рынке «Сауда Орталыгы ЛТД». Любой покупатель мог проверить качество приобретенных продуктов у специалистов лабораторной службы Национального центра экспертизы.
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* Доктор СИЗО
Re: Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3672
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- ничего не понял....почему население должно проверять покупаемый продукты на рынке.... и возможно даже проводить такую проверку за свои деньги....
- разве не святая обязанность всех продавцов проводить 100 процентную проверку у вышеупомянутой службы....приходят мрачные мысли о сговоре и взяточничестве в этой цепочке....
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§ Добринцофф
Re: Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5352
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.08.17 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
- ничего не понял....почему население должно проверять покупаемый продукты на рынке.... и возможно даже проводить такую проверку за свои деньги....
- разве не святая обязанность всех продавцов проводить 100 процентную проверку у вышеупомянутой службы....п

С чего это вдруг продавец должен ходит проверять?
Если тебе надо,сомневаешься, иди проверяй.
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§ seroff
Re: Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 02.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
чего это вдруг продавец должен ходит проверять?
Если тебе надо,сомневаешься, иди проверяй.

так вы продавцы и ////////// всю лабуду на прилавок ,а самим проверить слабо?Мега предприниматели с мега выручкой?

[Исправлено: DrDjekel, 02.08.2017 - 21:49]
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* Доктор СИЗО
Re: Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3672
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 03.08.17 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
С чего это вдруг продавец должен ходит проверять?
Если тебе надо,сомневаешься, иди проверяй.

-не учи ученного....мы с 5 часов на центральном рынке занимали очередь на проверку своих продуктов....что бы к 8 часам получить все документы на товар....
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Гость
Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут сделать бесплатно возле прилавка




Отправлено: 03.08.17 - 09:21
Комментарий проходит проверку.

§ сайлау курманов
Re: Экспресс-тесты на качество продуктов покупатели смогут...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот прибор что тыкают для измерения нитратов овощей, признали игрушкой для самоуспокоения и цифры он выдает не верные (антон привольнов сказал)
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