Цитата: Доктор СИЗО:

- ничего не понял....почему население должно проверять покупаемый продукты на рынке.... и возможно даже проводить такую проверку за свои деньги....

- разве не святая обязанность всех продавцов проводить 100 процентную проверку у вышеупомянутой службы....п

С чего это вдруг продавец должен ходит проверять?

Если тебе надо,сомневаешься, иди проверяй.