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§ NG.kz
Из Средневековья в шумный мегаполис
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда училась в Чехии, удалось купить дешевые авиабилеты из Праги до Брюсселя. Вместе с двумя знакомыми из Украины и Беларуси мы решили устроить небольшое «дикое» путешествие и из Брюсселя отправиться в Амстердам. В итоге мы получили массу приятных эмоций и здорово пощекотали себе нервы.
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§ сайлау курманов
Re: Из Средневековья в шумный мегаполис
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2035
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на секунду представил свою дочь в незнакомом ночном городе в компании подвыпивших местных граждан аплодирующие не понятно зачем
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