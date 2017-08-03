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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29111

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:45 Когда училась в Чехии, удалось купить дешевые авиабилеты из Праги до Брюсселя. Вместе с двумя знакомыми из Украины и Беларуси мы решили устроить небольшое «дикое» путешествие и из Брюсселя отправиться в Амстердам. В итоге мы получили массу приятных эмоций и здорово пощекотали себе нервы.

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