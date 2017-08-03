Сэм Re: Поели под крышей... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 382

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:40 Был я там. Интерьер нормальный. Цены и в правду не гуманные, по костанайским меркам. Может таким образом хотят побыстрее отбить вложения. Обслуживание не понравилось. Пил пиво, женская половина - мохито, ели семгу на гриле и стейки, а также уже упомянутый Дорой салат Цезарь. Порции маловаты. Ожидал лучшего. Больше скорее всего не пойду в данное заведение.



[Исправлено: Сэм, 03.08.2017 - 09:42]