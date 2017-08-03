Сэм Re: «Дырки» Костаная. Две ямы на одной латке #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 382

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:33 Каждое утро проезжаю эти две ямы. В начале лета удавалось проскакивать между ям, теперь видимо ямы увеличились в размере. приходится объезжать по правой полосе, если она свободна.

Только сегодня утром подумал, что надо бы в НГ сообщить об этих ямах. Открываю НГ, а тут уже про них написано)))