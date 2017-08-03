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§ NG.kz
«Дырки» Костаная. Две ямы на одной латке
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О двух не очень больших, но выбивающих из колеи всех водителей, проезжающих по участку ул. Амангельды, недалеко от пересечения с ул. Баймагамбетова, «НГ» сообщил житель Костаная Андрей КАРАБУТ.
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§ Сэм
Re: «Дырки» Костаная. Две ямы на одной латке
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 03.08.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждое утро проезжаю эти две ямы. В начале лета удавалось проскакивать между ям, теперь видимо ямы увеличились в размере. приходится объезжать по правой полосе, если она свободна.
Только сегодня утром подумал, что надо бы в НГ сообщить об этих ямах. Открываю НГ, а тут уже про них написано)))
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