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§ NG.kz
Разваливается радость 5 микрорайона.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 июня 2017 года была народная новость, что в 5 микрорайоне положили асфальт на место, где перекопали для водовода. Но уже на 1 августа 2017 покрытие разваливается и крошится.
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Житель 5 мкр
Re: Разваливается радость 5 микрорайона.




Отправлено: 02.08.17 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем по барабану, вскопают свалят и все. Нет контроля ни со стороны акимата ни заказчиков. Со стороны школы милиции перекопали 2 года назад досихпор дорогу не залатали, а трубы то меняли.

гость
Re: Разваливается радость 5 микрорайона.




Отправлено: 02.08.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель 5 мкр:

А это в соседнюю ветку,про то как аким сказал,что через 2 года в Костанае не остается улиц без "асфальта".

§ 112
Re: Разваливается радость 5 микрорайона.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда нужно выбирать, или вода или дорога..
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§ Обликоморале
Re: Разваливается радость 5 микрорайона.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 07:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Перлишь ?)
Ну коли по городу везде водопроводы, зачем тогда вообще дороги. Вода важней.
Иногда надо выбирать пиво или не пиво. Но у тебя по ходу тоже нет выбора )
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