Обликоморале Re: Разваливается радость 5 микрорайона. #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3266

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:25 Цитата: 112:



Перлишь ?)

Ну коли по городу везде водопроводы, зачем тогда вообще дороги. Вода важней.

Иногда надо выбирать пиво или не пиво. Но у тебя по ходу тоже нет выбора )