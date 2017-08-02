Обликоморале Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в... #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3266

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:02 Цитата: 112:

Но тебя то там не было..

Ха, да не было..согласен..я просто в это время уезжал на Украину, а так бы рядом с тобой плечом к плечу бы стоял. В другой раз зови, кайда флешмоб какой мутить будешь. Однозначно, мы им покажем.