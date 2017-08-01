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Обликоморале:
Будучи месяц назад на краине, я таг насмотрелся и наслушался про энтот эуропейский выбор, шо уши до сих, как вспомню вянут. Но это их выбор.
Ну, это их отлично характеризует.
Цитата:
Обликоморале:
И будь политика государства в некоторых моментах гибче и мягче, такого бы оттока не было. И не секрет, что в этом плане Казахстан бы только выиграл.
Есть тут один персонаж, который спокойно говорит "пусть валят, и дети их пусть валят если хотят, свободнее будет".
А я полагаю, что неспособность государства удержать и создать условия для работы и жизни заметной части граждан - это проблема в первую очередь для государства.