Mineral Re: Чиcленность населения в Казахстане растет, в Костанайской... #50





(Пользователи) Сообщений: 658

Регистрация: 07.01.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:46 В Казахстане люди добрее?-чепуха...или приветливее или доброжелательнее-чушь.Озлобленности нет -не заметил ,люди как люди ,общительные,добрые ,вежливые ,да и намного патриотичнее чем Казахстанцы.

Тут многое по другому....гаишники не мельтешат как вороны ...не пристегнулся не беда...просто предупредит...свет не включил...тож ерунда процентов 20 ездят вообще без света.Окурок кинешь ..никто не оштрафует,но люди самосознательно все равно стараются не мусорить.

Депутаты реально ходят по домам ...собрания проводят,ну перед выборами особенно чаще.

Куча секций для детей хокеей футбол,бокс,танцы ,музыка...все бесплатно....есть конечно платные секции но там из ребенка уже профессионала готовят.

Питание для детей... (дочка в 1 классе) -бесплатно и постоянно йогурты,фрукты домой ещё со школы приносит.

Цены дороже,особенно на услуги.Подстричься -500 рос рублей 2700 тнг вроде.Колеса переобуть где то 2-3 тыс рублей ну и тд.Бензин 36 рублей..почти 200 тнг,но одно" но" налога на авто просто НЕТ.Только на дорогие авто вроде.Страховка конечно бешеная,в среднем 8-10 тысяч,в зависимости где прописан мегаполис или провинция.Но и зарплаты...Продавец в магазине от 25 000.

Пьют .Да. Думаю слегка больше чем казахи.Суббота,воскресенье прям рейды на любителей выпить.Но согласитесь, пьяный это реальный преступник.Разумно ловить преступников а не заниматься ерундой и наказывать за не включённые фары.

Медицина конечно тоже храмает.Но все бесплатно.

Многое нравится здесь...особенно дорога, после работы домой...,вглядываешься в лица и понимаешь что, все свои ,родные.... и"твоё место здесь"