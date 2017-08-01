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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 447 из 447«1...445446447
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да я лучше на даче корыто сварю со сливом в отстойник на 3 куба))

Да нет дачи у меня. Да и сварить корыто-
это у меня обойдётся - 3000 евров.
Дв ещё отстойник - никто не разрешит
мне строить,не мы так - нарушая Экологию... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

3000 евро, жесть...Да как вы там выживаете то?))
мне три тыщи таньга ток на проволку для аппарата и надо будет..листы для корыта есть...отстойник выкопать и кольца бросить тоже пару дней делов, даже без Марика рабов)
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычное фото из Дрездена. А у нас кажется такое одеяние запретили и в Турции сейчас женщины против него бастуют. Чудны дела господни ..
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, ха.. 1 августа же в 1914 году, началась 1 мировая война, развязанная немцами. И вот опосля нее, весь мир начал рушится в тартарары..Сегодня можно сказать день памяти и скорби. Опять тебе Дракоша придется 5 капель пить)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.08.17 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Обычное фото из Дрездена.

А эта остановка - возле нашнго дома,стоит

уже лет 8 наверное.И школьный автобус
здесь ос танавливается... :lol:

[Исправлено: drakon, 01.08.2017 - 18:22]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Хорошо, что Марик с аэропортовскими к вам есчо не мигрировали, а то бы отвандалили ))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
к вам есчо не мигрировали

А чё? Могут... мигрировать?... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А эта остановка - возле нашнго дома,стоит

Дракош, так это по моему остановка на Клубе строителей. Вы че там ее фоткали.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
по моему остановка на Клубе строителей

А ты поедь и посмотри её.
Может её уже - разбили?... :lol:
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Все просто
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 02.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А ты поедь и посмотри её.
Может её уже - разбили?

Дракош, по ходу ее забрали вместе с названием улицы. Т.е. в Вашей деревеньке теперь есть ул.Павших Борцов? Даааа дела.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот товарищи,родители,учитесь.
Это - молодые Дрозды,мама спустила
b8513aa19e32.jpg
их сегодня из гнезда - на землю.Сидят
они напуганные,я подошёл к ним-ноль
эмоций.Сидели пол часа при мне
1dd9cc7613a4.jpg
Вот один из них - начал искать себе пищу.
А мама где то сидит и наблюдает за ними.
Пора - жить самостоятельно... :lol: :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чё? Могут... мигрировать?

да при любой заварухе, у подобных пятки сверкают подальше в первую очередь...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у подобных пятки сверкают подальше в первую очередь...

Марик - нет. Не -изменит... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не -изменит

Пиву -да )
Особливо если судить, что он тут периодически ночером пишет, он и не завязывал. По ушам как всегда трет просто))
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