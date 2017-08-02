





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3266

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 06:41 Ух ты ж ... почикали..пару модеров кайда пост написан был написан прошли мимо..но апосля видимо главный вступился за любимчика..бывает..вполне нормально...НГ уже давно к уровню Хабара ПРИБЛИЖАЕТСЯ...понимаю..рынок он такой..ложь и провокации рулят, правда замыливается ))

ЗаЧОТ..

тока я вот в отличии от однобоких балоболов и там и сям косяки вижу и не замалчиваю..

например...вчера..





тьху...

кстате, если нечто подобное выложу про другое зарубежье, бан будет обеспечен..



[Исправлено: Обликоморале, 03.08.2017 - 06:43]