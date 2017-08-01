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§ NG.kz
В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этой территории в рамках заключенного меморандума с ТОО «ТехноДом» будет установлена спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями, появятся мини-футбольное поле и спортивные снаряды.
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1504
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 02.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели БЕСПЛАТНАЯ спортивная площадка??? Технодом благотворительностью занялся??

§ Доктор СИЗО
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хорошо что я там еще флешмоб не сделал!
Мне терять нечего..

-амба подходит.... завещание успел написать.... не беспокойся....все что положено напишем..... обещаю твердо ....оставлю в друзьях....
Профайл

?
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 02.08.17 - 10:22
Комментарий удален модератором.

безумец
Re: В Костанае возле парка Победы появится новое место отдыха




Отправлено: 03.08.17 - 02:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в парке и рядом не хватает скульптурных образов войны - подбитая техника,сталинградские дома с фонтанами,ленинградская блокада и крейсер,рейхстаг,,,когда видишь реально мировые масштабы войны в образах ,становится ближе понятие- победа
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