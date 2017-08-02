NG.kz В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:38 Государственная техническая служба, осуществляющая деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи и телерадиовещания, передана Комитету национальной безопасности

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