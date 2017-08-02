/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 301 из 301«1...299300301
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я смотрю на этот кран..



Интересно, это работает?
А если нет, то почему не сдали на металл..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лолита..
- "Вообще, худые они очень злые. Мы толстенькие все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было", - заключила она..

А ведь и вправду это так, не находите?
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3509
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уже битый час стою у пляжа и не вижу десантников..

видела часа в 4 машина ехала с флагом ВДВ, а позже парня - вдоль забора парка шел в "обмундировании" с фотки)))

[Исправлено: Алиса, 02.08.2017 - 19:07]
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

видела час в 4 машина ехала с флагом ВДВ, а позже парня - вдоль

А...
Сегодня какой то старый мэрс тупил с флагом каким то синим, наверно пьяные там уже ехали..
Профайл

§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3509
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот последствия ЭКСПы 8-) 8-) 8-)
Профайл

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 ты нафиха столь фейри набрал
По ходу ты им стираешь,моешь посуду,голову,пол.

На "фейри" можно картоху жарить! Я сам видел по "ящику",как "фейри" на скаваротку наливали!

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
С днём Войск Дяди Васи!

Какие войска,какой дядя Вася! Тельники сменили на полосатые майки французких рыбаков. Да ещё и лазоревого цвета. Клоуны из шапито-клаба. :-x

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вступили бы раньше в НАТО , такого бардака бы не было бы .


Для начала,ХОХЛАМ нужно отдать западные области Речи Посполитой,которые для них преобрёл СССР. Но сейчас ИМ (на некоторое время) это простили.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3259
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 21:21
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня у нас Макдональсы..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня попробовал вкус пива..
Не, даже подозрительно неохота..
Попробовал еще, на вкус какой то горький напиток..
А ведь я его так любил еще буквально месяц назад..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Провел эксперимент, замерил давление.
Утром 136 на 90, до пива по моему 132.
После небольшого количества пива, как и написано в интернете, давление как у молодого, 115 на 80..
Профайл

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4445
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.08.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик. Может ну его на фиг эти дни считать . смотри какая красота😊



Хватит себя мучить. 😩
Вперед😉
Профайл

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6466
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Провел эксперимент, замерил давление.
Утром 136 на 90, до пива по моему 132.
После небольшого количества пива, как и написано в интернете, давление как у молодого, 115 на 80..


Специально для тебя Мереке Заканович:

https://www.youtube.com/watch?v=XlZUT4felfE
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 301 из 301«1...299300301
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Валентин, Медный

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 92
Пользователей: 1
Всего: 93

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх