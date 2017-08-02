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§ NG.kz
Налоговые кредиты появятся в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Налоговом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов. То есть предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль. В будущем у него возникают налоги.
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§ Горожанин_kst
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"С-ы-ы-ы-ы-р!"- вскричали обрадованно мыши. "Спешите опробовать БЕСПЛАТНО" манила яркая вывеска на мышеловке. А ушлый консультант, уж больно смахивающий на кота, только и успевал раздавать рекламации то и дело подбегающим грызунам.
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бухгалтерша
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане




Отправлено: 02.08.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
та же пеня, только в профиль

§ 112
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше помню моратории были президентские..
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§ Rem
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 636
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 02.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бухгалтерша:

Ненене
сейчас всех обяжуть заключать договора с какой нибудь новопоявившейся аудиторской конторой, принадлежащей кому нить из родни. И башлять им деньги за помощь нам. И все это в принудительном порядке - не заключили договор на проверку себя - платите штраф
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§ Доктор СИЗО
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:

Ненене
сейчас всех обяжуть заключать договора с какой нибудь новопоявившейся аудиторской конторой, принадлежащей кому нить из родни. И башлять им деньги за помощь нам. И все это в принудительном порядке - не заключили договор на проверку себя - платите штраф
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-это уже было в середине 90 годов....сеструха аудиты проводила коммерсантам....хорошие деньги имела.... через месяц налоговая плотно брала фирму за шкирку....братан ее по казенной части продвигался успешно.... благодаря ее наводке....люди поздно заметили...пострадать успели....
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§ Горожанин_kst
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:

Ты про консультантов? Да 100пудово! Причём к кому обращаться будет в порядке "дружеского" совета "рекомендовано"...а кто не купит индульгенцию..."отключим газ!" Легализация взяточничества своеобразная. Цивилизация приходит в наши полудикие степи)

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.08.2017 - 15:45]
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§ Медный
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Он смотрит и говорит: "Что-то я не потяну". В таком случае на будущее по его налоговым обязательствам мы предусматриваем новый институт - это налоговый кредит. То есть пусть он не платит пока данные налоги"

Ну а потом то, когда разорится сполна отдаст? ;-)
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§ Victor Yang
Re: Налоговые кредиты появятся в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8962
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что-то не пойму - как можно "не потянуть" налоги? Это ведь ДОЛЯ на прибыль. Это, разве что, может относиться к тем кто платит 3% на весь оборот.
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