Цитата: Rem:



Ненене

сейчас всех обяжуть заключать договора с какой нибудь новопоявившейся аудиторской конторой, принадлежащей кому нить из родни. И башлять им деньги за помощь нам. И все это в принудительном порядке - не заключили договор на проверку себя - платите штраф

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-это уже было в середине 90 годов....сеструха аудиты проводила коммерсантам....хорошие деньги имела.... через месяц налоговая плотно брала фирму за шкирку....братан ее по казенной части продвигался успешно.... благодаря ее наводке....люди поздно заметили...пострадать успели....