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≡ В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная техническая служба, осуществляющая деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи и телерадиовещания, передана Комитету национальной безопасности
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§ 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
тарана

По моему Лаврентий Игнатьевич не заслужил чтобы его фамидию называли с маленькой буквы..
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§ Медный
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.08.17 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

зачем северная корея? мы ближе к США :lol: У нас теперь своё АНБ
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§ Алиса
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3509
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
У нас теперь своё АНБ

Хто будет Эдиком Сноуденом :oops:
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§ Медный
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

сомневаюсь,ч то у нас найдётся соответствующий батыр :-x
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