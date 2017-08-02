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§ NG.kz
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29104
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс национальной валюты в обменниках превысил 343 тенге за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz.
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§ Медный
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.08.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роза Марковна:

вам как ответить с точки зрения капитализма или коммунизма при капиталистическом укладе экономики?
с точки зрения капитализма скажу, что поднимут и "скоро" и на много, аж на... пусть 25%.
с точки зрения коммунизма: тоже на 25%, но содержательная часть вашей зарплаты станет всё равно отрицательной, так как инфляция и другие кризисные экономические явления отнимут 50% от нынешней зарплаты... ну а дальше сами считайте.
ни хочу вгонять в панику кого-либо, но пора бы открыть глаза на экономику, коль до политики никому дела нет :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 234
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 02.08.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как там говорится: "когда холодильник победит телевизор" :-x
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§ 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5180
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Санкции и на нас давят..
Вот не были бы в Союзе, 180 так и было бы..
Трамп еще покажет куськину мать..
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Гость
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 00:07
Комментарий проходит проверку.

Гость
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 00:10
Комментарий проходит проверку.
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