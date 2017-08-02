Медный Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 234

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:06 Цитата: Роза Марковна:



вам как ответить с точки зрения капитализма или коммунизма при капиталистическом укладе экономики?

с точки зрения капитализма скажу, что поднимут и "скоро" и на много, аж на... пусть 25%.

с точки зрения коммунизма: тоже на 25%, но содержательная часть вашей зарплаты станет всё равно отрицательной, так как инфляция и другие кризисные экономические явления отнимут 50% от нынешней зарплаты... ну а дальше сами считайте.

ни хочу вгонять в панику кого-либо, но пора бы открыть глаза на экономику, коль до политики никому дела нет