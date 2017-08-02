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§ NG.kz
В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная техническая служба, осуществляющая деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи и телерадиовещания, передана Комитету национальной безопасности
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§ drakon
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и всё... 8-)
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АнтоновЮрий
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 02.08.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мечты сбываются ... "
Суперведомство родилось.
Граница за чекистами как в СССР, а теперь и "коммуникации", никаких санкций суда не надо на прослушку?!

§ white-out
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 755
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 02.08.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, 112-й! Не будешь следить за своим помелом- кровавая гэбня за тобой пативэн быстро пришлет.
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§ 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
white-out:
Не будешь следить за своим помелом- кров

А что следить то?
Флешмоб я открыто делал, никого не боялся.
И сейчас никого не боюсь..
Разве что нытиков учить тут..
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§ Моше
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Северной Кореей еще для полного, так сказать, экстазу, надо закорешиться.
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§ pandit
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 188
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало конца.
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113
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 02.08.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что следить то?
Флешмоб я открыто делал, никого не боялся.
И сейчас никого не боюсь..

Ну вот и посмотрит как в тапочки на лету переобуваться будешь вместе с подружайкой вчкушкой.

§ amduscias
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6148
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 02.08.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Здравствуйте, это вам из КНБ звонят.
- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный мобильник дозвонились...
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§ Обликоморале
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3259
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Флешмоб я открыто делал

это когда на скамейке спал с чаем "симба" перед акиматом ?))
силен брат...
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§ drakon
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11536
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.08.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Начало конца.

Это теперь ни по телефону,ни
по скайпу не поговорить?... :-o
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§ Горожанин_kst
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 762
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.08.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел на Адилете (смотрите в сносках к приказу) ради прикола чем же теперь завладела контора. А там: газета Казправда, телекомпания Казахстан, Егемен Казахстан...короче куча всяких СМИ, все инспекции по связи, и много ещё чего...ниче се пропагандистско- контролирующий ресурс!!!
Прямо венец демократии, а не отсталое среднеазитское ханство.

[Исправлено: Горожанин_kst, 02.08.2017 - 21:52]
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§ 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
когда на скамейке спал с чаем "симба" перед акиматом ?))
силен брат...

Когда улицу Тарана защищал..
Но тебя то там не было..
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гость
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 02.08.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Когда улицу Тарана защищал..

С Симба на тарана?
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