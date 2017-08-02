112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4502





(Пользователи) Сообщений: 5175

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:28 Лолита..

- "Вообще, худые они очень злые. Мы толстенькие все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было", - заключила она..



А ведь и вправду это так, не находите?