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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас я смотрю на этот кран..



Интересно, это работает?
А если нет, то почему не сдали на металл..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лолита..
- "Вообще, худые они очень злые. Мы толстенькие все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было", - заключила она..

А ведь и вправду это так, не находите?
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Уже битый час стою у пляжа и не вижу десантников..

видела часа в 4 машина ехала с флагом ВДВ, а позже парня - вдоль забора парка шел в "обмундировании" с фотки)))

[Исправлено: Алиса, 02.08.2017 - 19:07]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

видела час в 4 машина ехала с флагом ВДВ, а позже парня - вдоль

А...
Сегодня какой то старый мэрс тупил с флагом каким то синим, наверно пьяные там уже ехали..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3508
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 02.08.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну вот последствия ЭКСПы 8-) 8-) 8-)
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nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
112 ты нафиха столь фейри набрал
По ходу ты им стираешь,моешь посуду,голову,пол.

На "фейри" можно картоху жарить! Я сам видел по "ящику",как "фейри" на скаваротку наливали!

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
С днём Войск Дяди Васи!

Какие войска,какой дядя Вася! Тельники сменили на полосатые майки французких рыбаков. Да ещё и лазоревого цвета. Клоуны из шапито-клаба. :-x

nemes
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 02.08.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Вступили бы раньше в НАТО , такого бардака бы не было бы .


Для начала,ХОХЛАМ нужно отдать западные области Речи Посполитой,которые для них преобрёл СССР. Но сейчас ИМ (на некоторое время) это простили.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3259
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.17 - 21:21
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня у нас Макдональсы..
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