неравнодушный Re: предъявите диплом #33







Отправлено: - 20:59 Ещё не начал работать,а уже столько злобы и недовольства!Всё не так и всё не то!Настоящий врач должен быть терпеливым и прозорливым.Зная какая сейчас документация в медицине можно было ещё в конце учёбы узнать ,как происходит наём на работу,подготовить все справки и привезти с собой.А с таким настроением не завидую его будущему руководству и пациентам тоже.Медицина это очень серьёзно,особенно сейчас! Пациенты признают только свои капризы, а не *высококвалифицированного врача *без опыта работы.Кстати ему ещё сертификат надо будет получить в стекляшку сходите ,что бы потом ещё одной истерики не было