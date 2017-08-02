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§ NG.kz
предъявите диплом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 08:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и настал тот день , когда и на моей улице праздник, сын после окончания российского медицинского вуза по настоянию родителей вернулся в родные пенаты.
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бобер
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 14:39
Комментарий удален модератором.

§ Мимо
Re: предъявите диплом
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 02.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
зная характер своего отпрыска, могу утверждать после такого мытарства он пошлет всех куда подальше и вернется обратно

смотри какой нежный... а вы в курсе, что данная процедура за последние 10 лет упростилась значительно? когда мне пришлось нострифицировать магистерский диплом в 2009 году, нужно было ехать в комитет МОН и сдавать целую папку документов лично! потом ждать 6 месяцев, снова ехать в МОН и забирать свидетельство о нострификации, тоже лично!

Сейчас всех мытарств-то... сдать в цон, оплатить, подождать 2 месяца... при чем в нормальном отделе кадров достаточно справки из цона, что документы на нострификацию приняты. Никакой трагедии!
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: предъявите диплом
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3668
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 15:19
Комментарий удален модератором.
Профайл

неравнодушный
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё не начал работать,а уже столько злобы и недовольства!Всё не так и всё не то!Настоящий врач должен быть терпеливым и прозорливым.Зная какая сейчас документация в медицине можно было ещё в конце учёбы узнать ,как происходит наём на работу,подготовить все справки и привезти с собой.А с таким настроением не завидую его будущему руководству и пациентам тоже.Медицина это очень серьёзно,особенно сейчас! Пациенты признают только свои капризы, а не *высококвалифицированного врача *без опыта работы.Кстати ему ещё сертификат надо будет получить в стекляшку сходите ,что бы потом ещё одной истерики не было :lol: :lol:

Порядок
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж. Из простого дела поклеп писать. На опережение попросту работать надо. Тем более, здесь правильно пишут, все всем было известно, своевременно надо делать документы. Написали как в прежние годы, когда жалобщики с целью давления на суд ли, на другой орган писали в газеты.

§ Грибоедов
Re: предъявите диплом
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 454
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канада, Австралия и Новая Зеландия ждут с распростертыми объятиями медиков с российским образованием. Конечно, на месте тоже придется малость доквалифицироваться, но не задаром и под ясным небушком.
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Нурлан
Re: предъявите диплом




Отправлено: 02.08.17 - 22:32
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