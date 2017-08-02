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сайлау курманов:
зная характер своего отпрыска, могу утверждать после такого мытарства он пошлет всех куда подальше и вернется обратно
смотри какой нежный... а вы в курсе, что данная процедура за последние 10 лет упростилась значительно? когда мне пришлось нострифицировать магистерский диплом в 2009 году, нужно было ехать в комитет МОН и сдавать целую папку документов лично! потом ждать 6 месяцев, снова ехать в МОН и забирать свидетельство о нострификации, тоже лично!
Сейчас всех мытарств-то... сдать в цон, оплатить, подождать 2 месяца... при чем в нормальном отделе кадров достаточно справки из цона, что документы на нострификацию приняты. Никакой трагедии!