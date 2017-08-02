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§ NG.kz
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс национальной валюты в обменниках превысил 343 тенге за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz.
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§ Моше
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4326
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где нурлыпатриоты, которые тут кричали, что доллар будет слабеть по отношению к тенге, к 280? Я говорил, что будет 450. Вот уже об этом заговорили, уже и первые подвижки.
Надо было с вами на деньги спорить. :-P
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§ JereK
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.08.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
которые тут кричали, что доллар будет слабеть по отношению к тенге, к 280?


С чего бы тенге укреплялся? Это они радостно кукарекали за Главным, тот первый весной заявил про ревальвацию. В лучшем случае можно было надеяться на диапазон 320-330.. Вообще, я думал, что подержат еще месяц до конца експы. Но, видимо, деньги кончились. :lol:
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кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тенге в утилизацию надо уже сегодня и не ждать 2025 год. А то скоро будет как в Беларуссии 100 долларов 6000000 зайчиков )

§ Валентин
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6465
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вообще, я думал, что подержат еще месяц до конца експы. Но, видимо, деньги кончились.


Не, ЭКСПО тут не при чём, это мы за рублём вслед поехали, с некоторым запасом.
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Читатель 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Типичные спекуляции, ожидание санкций США к России (если ничего критичного, то всё сдуется как пузырь). Ну а на фоне "валютной истерики", кое-кто выгодно втюхает доллары, дабы закрыть бюдж... дыры)))

мимопроходилЬ
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не, ЭКСПО тут не при чём, это мы за рублём вслед поехали, с некоторым запасом.

Согласен. Нацбанк работает на опережение банку РФ. Санкции против РФии распространяются на весь ТС. К сожалению..

§ Добринцофф
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5352
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.08.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Я говорил, что будет 450.

Конечно будет,и 550 то-же когда нибудь будет.
Все говорят ,что будет тока не говорят когда.
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§ JereK
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1089
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.08.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не, ЭКСПО тут не при чём, это мы за рублём вслед поехали, с некоторым запасом.


Ну рубль и вчера был в тех же пределах, и позавчера. Логика проста - пока иностранцы везут доллары на експо, тенге будут держать чуть выше ее реальной стоимости.
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Автономия
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Ну рубль и вчера был в тех же пределах

Не-а, было 59,54 рр/долл, а сегодня был временами 62рр/долл и в пересчете на тенге рост до 10 тенге/дол почти доходило

Роза Марковна
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди,а вы не слышали когда зарплаты поднимут?

кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимопроходилЬ:
анкции против РФии распространяются на весь ТС. К сожалению..

В скором времени курс будет 1000 , а вы все так и будете на Россию кивать? Экономика тогда сильная , когда востребованно государство и его возможности Казахстан это сателит государство , всегда будет к другому прицепленно

кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 02.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Роза Марковна:

Пенсию ровно на 1 месяц подняли , а теперь снова опустили по отношению к покупательской корзине. Зарплату так быстро поднять нельзя , как опускают тенге

§ 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
скором времени курс будет 1000 , а вы все так и будете на Россию кивать

Хех..
Один Союз одна экономика.
Что тебе не так?
Тем более нас в 10 раз меньше..
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§ 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5175
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.08.17 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Логика проста - пока иностранцы везут доллары на експо, тенге будут держать чуть выше ее реальной

И че, много везут что ли?
Ужасное мнение..
Да за день нефти продается больше, чем понавезут иностранцы за какой то там промежуток..
Нефть то продается за доллары..
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