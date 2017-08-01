Xacatel Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО. #46





(Полноправные пользователи) Сообщений: 151

Регистрация: 20.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:53 В Корейский павильон вообще не стоит стоять полтора часа в очереди ради двух мультиков по 15 минут. Вот было то разочарование...



Я был на экспро, прошел все павильоны в том числе и коммерческие, спонсоров за 3 дня с 9 до 21 ежедневно. Так же и побывал в цирке. Цирк высший пилотаж.



Тоже рекомендую для посещения, очень интересно.