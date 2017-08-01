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§ NG.kz
Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29103
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предваряю фото-впечатления эпиграфом и коллажем : «Из убогого окна, сфера ЭКСПО так красна». Ведь меняются времена, изобретаются новые технологии, но вечен внешний и внутренний вид вагонов состава поезда сообщением Кустанай-Алма-ата.
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nemes
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.




Отправлено: 02.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дарвин:
Много товаров с африканского континента (кенийский чай, кожанные изделия из рептилий, кофе, какао),

Ну кофе-чаем нас не удивишь.А чё прорывного в африканских лавках было? Я имею ввиду,энергетического? Надеюсь не рептилии-пресмыкающиеся? А куда таможня глядела?? Даже в Расей можно на нары присесть за убийство змей,черепах,динозавров. Или ЗонаKZ неподсудна?

§ Xacatel
Re: Все энергии нужны, все энергии важны. Фоторепортаж с ЭКСПО.
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 151
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.08.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Корейский павильон вообще не стоит стоять полтора часа в очереди ради двух мультиков по 15 минут. Вот было то разочарование...

Я был на экспро, прошел все павильоны в том числе и коммерческие, спонсоров за 3 дня с 9 до 21 ежедневно. Так же и побывал в цирке. Цирк высший пилотаж.

Тоже рекомендую для посещения, очень интересно.
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